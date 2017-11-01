Нестационарные единообразные

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Опубликовано: 01.11.2017 09:23
Автор: Наталья Борозна

Начальник управления торговли, услуг и защиты прав потребителей Дмитрий Юрьевич Палькин рассказал о приведении в единообразный вид нестационарных торговых объектов Дубны.

С 3 марта этого года было проведено три городских аукциона на право размещения киосков, развалов и прочего на улицах Дубны. Было определено 48 мест круглогодичного размещения, 10 цистерн с молоком, 3 мобильных торговли фермерскими овощами и фруктами, 5 бахчевых развалов, 9 квасных павильонов, 3 елочных базара.Победители обязались привести вид объекта в соответствие с архитектурным решением.

"9 нестационарных объектов мы приняли, - резюмировал Дмитрий Палькин. - Часть из них - автоцистерны, часть - автомагазины".

12 объектов нестационарных были демонтированы практически сразу. Затем демонтажу подверглось то, что не соответствовало архитектурному решению (кроме цистерн, базаров и развалов). На сегодняшний день демонтировано 32 павильона, киоска, ларька.

Если предприниматели, выигравшие аукцион, не станут в дальнейшем заниматься переустройством ларьков, то договор, скорее всего, просто будет расторгнут, и деньги вернутся в "казну" (при условии, что следующий после победителя участник не сможет оплатить аренду в размере, определенно аукционом).

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