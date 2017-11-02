Не хватает самосвала

Подробности Опубликовано: 02.11.2017 13:12 Автор: Наталья Борозна

На недавнем брифинге в администрации города речь шла о структуре и численности городского управления ЖКХ, о зимней уборке дорог и укладке искусственных неровностей после дорожного ремонта.

"Работаем шестью министерствами на благо города"

Дмитрий Владимирович Шилин, начальник управления ЖКХ и транспорта г. Дубны, прояснил сразу несколько вопросов журналистов. Так, он рассказал о структуре своего управления и пояснил, какие сотрудники за что отвечают и чем конкретно занимаются.

"Эти шесть министерств являются нашими прямыми начальниками", - заявил он и перечислил областные ведомства:

- министерство ЖКХ, транспорта и дорожной инфраструктуры МО,

- минэкологии МО,

- Госадмтехнадзор,

- министерство энергетики МО,

- жилищная инспекция МО,

- Фонд капитального ремонта.

Далее, Дмитрий Шилин разъяснил, что с жалобами населения работают все работники управления ЖКХ. В течение полутора лет, по словам чиновника, они не могли добиться у руководства города увеличения штата своего управления на две единицы. Руководство города сменилось, и скоро в штат скоро все-таки придут два новых работника. Всего их станет 12. (От себя добавим, что, действительно, работа у управления ЖКХ самая жаркая и "адская", начальники отделов и самого управления порой не выдерживают и пары лет в своей должности, а половина всех жалоб населения, по информации Шилина, посвящена именно теме ЖКХ. А значит, увеличение числа сотрудников оправданно. - Прим. корр.)

"За последние три года команда ЖКХ в городе изменилась раза три", - констатировал Шилин. - Нормальной работы... (при такой ротации - прим. ред.) в общем-то, не бывает".

Касательно отдельных госслужащих в управлении ЖКХ были получены такие разъяснения:

Николай Александрович Тимошенко курирует дороги и энергетику, отвечает за проектируемые парковки, которые должны быть построены в городе до конца 2017 года.

Абрамова Светлана Сергеевна является заместителем Дмитрия Владимировича и одновременно руководителем отдела ЖКХ.

Вопросами экологии и вывоза мусора занимается Белова Александра, а благоустройством дворовых территорий - Гринева Кристина.

За порубочными билетами нужно обращаться к Шушпановой Наталье Александровне.

Обращениями с портала "Добродел" и вопросами капитального ремонта занимаются все служащие, взаимодействием с управляющими компаниями начальник управления и его зам, подключая разных сотрудников.

Лежачие "камни преткновения"

Многие автолюбители Дубны, любящие погонять, уже вздохнули свободно, поскольку уже довольно длительное время после ремонта дорог власти не кладут на место "лежачих полицейских", которых было срезано с автодорог в ходе ремонта порядка 38 штук. Однако, несмотря на то, что муниципалитет долго тянул кота за хвост в этом отношении, все искусственные неровности будут положены "до конца этой недели, если позволит погода", по словам Д. В. Шилина.

28 - 29 октября была проведена вырезка 22 "лежачих" в институтской части города.

Какими они будут и где расположатся?

Там же, где и были раньше - все 38 штук. Так проще, чтобы не пришлось переделывать дорожные знаки и документы.Ширина их будет составлять 6 м, со скосами по полметра с каждой стороны, высота - 7 см (ГОСТ не позволяет делать выше).

Единственное изменение - если до ремонта на ул. Строителей лежали "полицейские" из пластика, то сейчас они будут асфальтовыми.Начальник управления ЖКХ пояснил, что там невозможно устроить один перекат, требуются именно два - до и после пешеходного перехода, который расположен практически на выезде из дворовой территории гостиницы "Гриль", и устроить неровность прямо на переходе значило бы усложнить жизнь водителям.

Асфальта не доложили

Толщина уложенного подрядчиком "УДС" асфальта соответствует норме, но почему-то площадь покрываемых дорог оказалась меньше, чем в документации. Сотрудники гордского ЖКХ подсчитали, какой объем покрытия оказался не положен на дороги и, чтобы не уменьшать стоиимость муниципального контракта, подрядчик теперь должен будет доложить асфальт в двух местах, возле тех участков улиц, где и не хватает этих площадей:

- на ул. Правды. 400 кв. м уложат от ул. Правды к пр. Боголюбова возле бани.

- На ул. Вернова. 300 кв. м асфальта продлят проезд между домами 3 А и 1. Изначально чиновники хотели создать там парковку из "излишков" асфальта, но побоялись, что не смогут убрать оттуда машины. С этой проблемой они сталкивались постоянно, в течение всего сезона ремонта дорог-2017.

В тех местах, где специалисты вырезали пробы нового асфальта (такие знаки # на дорогах, с вырезанной серединой), еще не решено, кто будет закрывать эти дырки: либо сам подрядчик, но денег на это в контракте не предусмотрено, либо ИП Саблина, либо "СтройКом".

Зимняя уборка: муниципального самосвала не существует

За убоку дорог в городе отвечает Центр хозяйственного обслуживания администрации Дубны. Он чистит тротуары в городе. Автодороги до 31 декабря этого года убирает ИП Саблина.

ИП Саблина уже успело убрать наледь с плотины, которая образовалась там недавней ночью после сброса воды из водохранилища.

"ЦХО - подрядчик по дорогам. Субподрядчик (ИП Саблина) тоже убирает дороги, так как техники у администрации города не хватает", - рассказал Дмитрий Шилин.

(Прим. корр.: Году в 2013-м администрация города распродала на аукционе несколько лотов уборочной техники. С формулировками вроде: "две сквозные дыры в кабине".)

"В контракте прописан порядок уборки всего города, - продолжил разъяснения начальник управления ЖКХ. - Техники подрядчика, может быть, и не хватает, но он заверяет, что есть возможность заказать дополнительную технику для уборки города. На балансе города имеются три машины КДМ, а также фронтальные и простые погрузчики. Этого хватит, чтобы посыпать песком город за четыре часа - это работа трех машин... Надеюсь, что мы сможем за 3 - 4 года уйти от того, чтобы разыгрывать контракты и отдавать уборку подрядным организациям".

При покупке новое оборудование для уборки муниципалитета в 2017 году на средства города и области (по 2 млн рублей с каждой стороны) было приобретено: трактор, навесное оборудование по окашиванию территории (ускоряет процесс покоса на порядок), щетки и другие расходные материалы для уже имеющейся техники.

Как выяснилось, городу остро не хватает самосвала, в который можно было бы сгружать снег при зимней уборке: "Если даже чистить тротуар на Ленинградской и выгружать снег в Александровке, то половину смены трактор проездит вхолостую", - поведал руководитель городского ЖКХ. На вопрос журналиста, почему бы не купить "камаз", Дмитрий Шилин ответил, что данный вид транспорта стоит от 5 до 7 млн рублей (а выделили 4 на всё про всё - прим. корр.).