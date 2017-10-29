Нужна ли всей стране одинаковая тишина?

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Опубликовано: 29.10.2017 16:12
Автор: Наталья Борозна

Законодательное собрание республики Карелия инициирует собственный законопроект, находящийся в стадии подготовки, согласно которому, возможно, внесут поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ, касающиеся единых для всей страны часов тишины. Разумеется, в соответствии с часовыми поясами.

Федеральное законодательство хотят дополнить ещё одной статьёй, которая установит единое "тихое" время суток - с 22:00 до 7:00 – по местному времени для каждого субъекта, когда нельзя будет вести ремонтные, хозяйственные, строительные и иные работы, шум которых доносится за пределами квартиры. Также под запрет должны попасть громкое пение, крик, свист, использование звуковоспроизводящих и звукоусиливающих устройств.

Однако законопроект не учитывает местных особенностей. Так, некоторые регионы являются малонаселенными, депрессивными, там строится очень мало жилья и ведется мало ремонтов, там рожают мало детей. Московской же области, где всё наоборот, введение единых с провинцией норм о тишине может быть невыгодным... На сегодняшний день наши нормы являются намного более строгими, и это оправдано!

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов также считает, что необходимости в одинаковых для всех регионов часах тишины нет: "У субъектов должно остаться право определять свои рамки для закона о тишине. В отдельных регионах есть свои особенности. В Московской области, например, с учётом больших объёмов строительства жилых домов и социальной инфраструктуры даже действует так называемый "льготный период тишины" для новостроек. Здесь в течение полугода после сдачи дома шуметь можно с 8.00 до 21.00, тогда как в остальных случаях действует запрет на шумные ремонтные работы и перепланировку помещений с 9.00 до 19.00, а в воскресные и в праздничные дни нельзя делать громкий ремонт круглосуточно".

Спикер Мособлдумы отметил, что подмосковный период тишины был сбалансирован путем многократных переговоров с общественными организациями и жителями. "Поэтому если и менять соответствующий закон, то только после максимально широкого публичного обсуждения", - добавил он.

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