Парк семейного отдыха отключают от света

Подробности Опубликовано: 27.10.2017 13:14 Автор: ОД

Администрация города приносит свои извинения дубненцам за то, что, начиная с сегодняшнего вечера, отключит на неделю освещение в парке семейного отдыха. (А следовательно, находиться там после шести вечера и до рассвета будет небезопасно.)

"С 27 октября по 3 ноября в связи с проведением ремонтных работ в Парке семейного отдыха будет полностью отключено уличное освещение. В темное время суток парк полностью будет темным. Работы проводятся в рамках губернаторской программы "Светлый город". Просим всех жителей города соблюдать осторожность в темное время суток и приносим свои извинения за доставленные неудобства".

Администрация города Дубны