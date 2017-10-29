Должники отмечены черным

Подробности Опубликовано: 29.10.2017 15:09 Автор: Кирилл Свояков

24 и 25 октября в Дубне прошла становящаяся своеобразной мрачной традицией акция "Черная метка" - отключение от электроснабжения потребителей-должников. Об угрозе лишения света их будут предупреждать в новых формах.

Сотрудники ООО "МосОблЕИРЦ" предупреждают, что мероприятие будет проводиться на постоянной основе, отражая планомерную работу с неплательщиками. ООО "МосОблЕИРЦ" взыскивает дебиторские задолженности по электроэнергии с физлиц на основании договора с ПАО "Мосэнергосбыт".

К сожалению, в наукограде каждый месяц под угрозу отключения подпадают около 300 граждан, нарушающих ст. 153 Жилищного Кодекса Российской Федерации, в которой прописана обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги: "граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги". Когда все иные меры не действуют, применяется отключение электричества - один из видов досудебного урегулирования, согласно постановлением правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 г.

При этом в октябре в черных списках оказался "всего лишь" 71 неплательщик. Все вместе они задолжали поставщику услуг 586 486 рублей. 32 из них закрыли свой долг, не дожидаясь отключения, а вот 12 неплательщиков всё же получили "черные метки". Их счетчики были опломбированы, света в квартире больше нет. Возможность снова подключиться к электроснабжению у них есть только по итогам полного погашения задолженности, и то в течение двух недель после платежа.

В случае, если провести отключение физически невозможно, взыскание производится в судебном порядке.

Внимание! 29 сентября 2017 года вступило в силу постановление Правительства РФ № 624 от 24.05.2017 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии". Согласно документу, изменился перечень способов уведомления потребителей об ограничении потребления электроэнергии. Новыми способами стали:

- смс-сообщения,

- уведомления по электронной почте,

- включение соответствующего уведомления в счет на оплату услуг,

- публикацией в СМИ и т.п. (см. текст постановления).

По информации службы корпоративных коммуникаций ООО "МосОблЕИРЦ"