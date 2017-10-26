Вокзал освещен, лес за "Русланом" убран

Подробности Опубликовано: 26.10.2017 19:19 Автор: Наталья Борозна

Автодорога и площадь разворотного круга у вокзала "Большая Волга" в Дубне снова освещена должным образом, а из лесополосы за спорткомплексом "Руслан" убрано 30 "кубов" мусора. Инициировал изменения Госадмтехнадзор Московской области.

Совершая ежедневный объезд, экипаж инспекторов заметил, что на площади около вокзала царит угрюмая темнота: не горело около 10 уличных фонарей вдоль дороги и около остановочного павильона, образовались "слепые" места для автомобилистов и пешеходов.

Инспектора привлекли к административной ответственности лиц, отвечающих за наружное освещение. После этого фонари были отремонтированы очень быстро - в течение суток.

Недавно дубненский территориальный отдел Госадмтехнадзора совместно с области совместно с Общественной палатой, сотрудниками администрации города и представителями общественной организации "Молодая Гвардия Единой России" и работниками СК "Руслан" организовали осенний субботник в лесополосе за спортивным комплексом "Руслан" в начале улицы Энтузиастов. Было собрано 30 кубометров быотвого и крупногабаритного мусора, а полтысячи квадратных метров земли стали чистыми.