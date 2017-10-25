С жалобами на уборку дорог звоните в адмтехнадзор

Подробности Опубликовано: 25.10.2017 07:51 Автор: Наталья Борозна

Наступили первые заморозки, пора готовиться к новым сюрпризам природы. Этой зимой в московском регионе обещают снежную погоду с о значительными перепадами температуры, но не слишком холодную. Это значит, что дорожные службы должны быть начеку. За качеством уборки дорог будут бдительно смотреть более 100 экипажей Госадмтехнадзора Московскй области.

"В случае начала сильных снегопадов, коммунальные и дорожные службы должны незамедлительно начинать противогололедную обработку автомобильных и пешеходных дорог, - напомнила о порядке проведения работ Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева. - А сразу по окончании снегопада должны начинаться снегоуборочные работы, включающие в себя механизированное подметание и ручную зачистку выпавшего снега. Для того, чтобы проконтролировать ход работ, службой составлен список экипажей административно-технических инспекторов, которые должны незамедлительно приступить к проверке при начале интенсивного выпадения снега.

Также по закону в первую очередь должны обрабатываться антигололедными реагентами опасные участки дорог: крутые спуски, повороты и подъемы, мосты, эстакады, тоннели. Список из 280 фрагментов дорог по всей Московской области, где водителям нужно быть повышенно бдительными, уже подготовлен ведомством.

Также чиновник рассказала, что ее служба занята в числе прочего и тем, чтобы проверить, хватает ли у муниципалитетов снегоуборочной техники и пескосоляной смеси на всю зиму.