Как избежать бытовых пожаров?

Подробности Опубликовано: 25.10.2017 05:42 Автор: Кирилл Свояков

За три квартала 2017 года в Московской области произошел 3 321 бытовой пожар: погибло 210 человек, в том числе 6 детей, и получили ущерб здоровью 226 человек, в том числе 10 несовершеннолетних. Матреиальный урон от возгораний составил 416,7 миллионов рублей.

При этом спасатели сохранили жизни примерно 5 тысячам граждан и уберегли материальных ценностей на сумму свыше 221 010 000 рублей.

В течение отопительного сезона возгорания, как правило, случаются намного чаще, ведь, по статистике Госпожнадзора, одной из основных причин пожаров в жилом фонде является нарушение правил эксплуатации печного оборудования и отопительных приборов, а также газового оборудования.

По статистике, каждый день в течение этого года Подмосковье происходило 18 пожаров, 12 из которых - в жилом секторе. Больше всего пожаров регистрировалось в коттеджах и многоквартирных жилых домах.

Причины "домашних" пожаров в 2017 году:

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 1 702 случая (51 %),

- нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 325 случаев (10 %),

- поджоги – 79 пожаров (2 %),

- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов – 22 пожара (1 %).

Риск погибнуть на пожаре реальнее всего для малоимущих и неблагополучных граждан. Именно в их домах, если возгорание обнаружено не сразу, есть риск случиться трагедии - жильцы просто могут отравиться продуктами горения и уже после этого погибнуть в огне...

"В большинстве своем причины пожаров с гибелью людей имеют социальные корни, - аккуратно отмечается в пресс-релизе Главного управления МЧС России по Московской области. - Здесь и злоупотребление спиртным, и оставленные без присмотра дети, и низкая культура быта".

Для профилактики подобных бедствий Государственный пожарный надзор Московской области проводит сразу несколько мер в работе с населением, привлекая силы и средства территориальных гарнизонов пожарной охраны, ГКУ МО "Мособлпожспас", Главного управления МВД по Московской области, муниципальные управления образования и социальной защиты населения, а также администрации районов и городских округов, и всё это не считая добровольцев и иных заинтересованных ведомств и общественных организаций,



Опыт показывает, что обучение мерам пожарной безопасности - эффективное и недорогое средство защиты граждан, имущества, общества и государства от пожаров. В Московской области идут непрерывные пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности. Каждый человек должен знать эти меры и применять их по месту жительства, учебы и работы.

Так, за три квартала 2017 года надзорные органы и их помощники провели 363 встречи с населением, более 27 000 бесед в местах массового пребывания людей и 607 338 поквартирных обходов в жилом секторе с вручением наглядной агитации (листовки, памятки, брошюры и т.д.). Всего инструкции были даны примерно миллиону человек, включая группу риска - неблагополучные и социально незащищенные слои общества.

На этом ведомство не остановилось: правила пожарной безопасности транслируются на плазменных панелях и бегущих строках на железнодорожных и автовокзалах, в электропоездах и междугородних автобусах. Главное управление МЧС России по Московской по договоренности с региональным министерством физической культуры и спорта будет показывать аудио- и видеоматериалы также и на спортивных объектах: стадионах, ледовых дворцах, спортивных центрах.

Вместе с министерством социальной защиты населения Московской области сотрудники МЧС уже оснащают автономными пожарными извещателями дома, квартиры и комнаты, где живут многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Всего будет установлено 237 630 пожарных извещателей на сумму более ста миллионов рублей, причем большая часть - уже до конца года.



Все принимаемые меры плюс здравый подход самих жителей к своей безопасности дома сведут к минимуму риск остаться без жилья или погибнуть во время пожара.

Правила эксплуатации печного отопления и обогревательных приборов

При эксплуатации печного отопления и электрооборудования, особенно в ночное время, запрещается:

- пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымовых труб до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий;

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- применять для розжига печей бензин, керосин и другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- перекаливать печи, а также сушить на них дрова, одежду и другие материалы;

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

- использовать приемники электрической энергии (электроприборы) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий – изготовителей, или имеющие неисправности, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться повреждёнными выключателями и розетками;

- закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов.

- использование электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

Недопустимо включение нескольких электрических приборов большой мощности в одну розетку, во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки.

Соблюдайте установленные правила пожарной безопасности! Берегите себя и жизнь своих близких!

По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Московской области

UPD: Если вам стало скучно читать материал, рекомендуем отвлечься и посмотреть занимательный мультик о печном отоплении, который был снят по заказу МЧС Беларуси. В братском государстве принимают еще и такие веселые меры по просвещению младшего поколения.