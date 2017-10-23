Капремонт в регионе завершен на одну треть

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Опубликовано: 23.10.2017 18:13
Автор: Кирилл Свояков

По состоянию на 23 октября в Московской области завершен капитальный ремонт более чем тысячи многоквартирных домов, что составляет всего лишь примерно треть от годового плана.

Во многих домах капремонт, в частности кровель, уже не позволяет по-хорошему сделать погода.

"В настоящее время работы по многим объектам завершаются, приемка домов, в которых завершился капитальный ремонт, проводится ежедневно, - отметил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов. - В состав приемочных комиссий входят представители надзорных органов, общественности, а также муниципальных органов самоуправления. При этом часть работ программы 2017 года, в основном по ремонту кровель и фасадов, в соответствии с пожеланиями жителей и с учетом погодных условий будет перенесена на весну 2018 года".

В число прочих работ по капремонту в этом году в регионе вошла установка камер видеонаблюдения в ремонтируемых домах. На настоящий момент установлено около 70 камер. Благодаря устройствам возможно осуществлять общественный контроль за ходом работ; кроме того, облегчается работа надзорных органов, которым проще дистанционно отследить сроки сдачи объектов. Видеотрансляция доступна всем и каждому по ссылке: https://dom.mosreg.ru/remont/kprmap (вкладка "Камеры").

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