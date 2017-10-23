3 000 больниц и поликлиник подключат к Интернету

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Опубликовано: 23.10.2017 18:34
Автор: Наталья Борозна

3 134 медицинских организации муниципальной и федеральной систем здравоохранения обзаведутся в 2017 году высокоскоростным Интернетом от "Ростелекома", из них 771 - в Центральном Федеральном округе. Компания-провайдер подписала соответствующий государственный контракт с министерством связи и массовых коммуникаций РФ.

Распоряжением Правительства РФ №2094-р от 29 сентября 2017 года ПАО "Ростелеком" назначено в текущем году единственным поставщиком такой услуги.

До конца 2018 года высокоскоростной доступ в Интернет должны получить 13 890 медицинских организаций - во исполнение поручения Президента РФ.

Цель такого масштабного подключения к мировому инфоормационному пространству - воплощение в жизнь принципов телемедицины и повышение качества оказания медицинской помощи.

Общая стоимость подключения 3 134 поликлиник и больниц приближается к 1,93 млрд рублей. Доступ во Всемирную сеть будет обеспечиваться по волоконно-оптическим линиям связи, скорость передачи данных каждого подключения будет не менее 10 Мбит/с.

Только в Центральном федеральном округе будут проложены 1 760 км волоконно-оптических каналов связи, из которых 1 150 км – магистральные каналы до населенных пунктов. 

Созданная инфраструктура позволит применять в регионах России телемедицинские технологии и повысить качество оказания медицинской помощи.

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