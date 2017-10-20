Талдомский район освещен не везде

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Опубликовано: 20.10.2017 13:05
Автор: Кирилл Свояков

Проверки Госадмтехнадзора с измерениями уровня освещенности улиц и дворов достигли Талдомского района Московской области. Должную меру света поверяют люксметрами.

 

Первыми проверке подверглись городское поселение Талдом и сельское поселение Квашенковское. Зоны с пониженным уровнем освещенности найдены на детских площадках у дома № 16 в микрорайоне Юбилейный Талдома и у дома № 15 в посёлке Квашенки. Ответственные за освещение лица вызваны в территориальный отдел Госадмтехнадзора для объяснений.

Помимо раздачи штрафов за недостаточную яркость фонарей, в Талдомском районе административно-технические инспекторы выявили свыше 10 нарушений правил установки, содержания, размещения и эксплуатации средств наружного освещения и оформления. Взысканий на эту тему анложено более чем на 200 000 рублей. 

Справочно:

- нарушение требований по организации освещения улиц, дорог, площадей и иных территорий муниципальных образований, влечет наложение административного штрафа:

  • на должностных лиц в размере от 5 000 до 10 000 рублей;
  • на юридических лиц - от 5 000 до 40 000 рублей.

- Ненадлежащее содержание объектов (средств) наружного освещения, в том числе нарушение уровня освещенности, влечет наложение административного штрафа:

  • на должностных лиц в размере от 10 000 до 15 000 рублей;
  • на юридических лиц - от 5 000 до 40 000 рублей.

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