Аварийные службы и "энергоспецназ" находятся во всеоружии

Подробности Опубликовано: 21.10.2017 01:36 Автор: Кирилл Свояков

В осенне-зимний период от возможных аварий подмосковных потребителей будут защищать 8 бригад специалистов и 150 единиц спецтехники, а также 8 формирований энергетического "спецназа" ПАО "МОЭСК".

Ликвидировать потенциальные технологические нарушения в Подмосковье призваны 8 бригад специалистов аварийно-восстановительной службы (МОС АВС), обеспечивающих круглосуточное дежурство. Помогает им в этом 150 единиц спецтехники, в том числе 20 передвижных электростанций для временного обеспечения электроэнергией объектов жилищно-коммунального комплекса. В арсенал входят также модульные котельные, канализационно-насосные станции, генераторы и другое оборудование.

Правительство Московской области инициировало подписание трехстороннего соглашения, которое было заключено между областным министерством ЖКХ, МОС АВС и всеми муниципалитетами региона. Соглашения предусматривают оперативный обмен сведениями в случае технологических нарушений на объектах ЖКХ, а помимо этого - предупреждение и своевременное устранение аварийных ситуаций.

"МОС АВС оказывает помощь предприятиям ЖКХ муниципальных образований при ликвидации сбоев в работе коммунального комплекса. Благодаря этому оперативность устранения аварий в жилищно-коммунальном комплексе Подмосковья повысилась на 10 % в сравнении с предыдущими периодами", – пояснил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов. Также главный ответственный за ЖКХ чиновник региона рассказал, что в отопительный сезон 2017-2018 гг. в устранении аварий на электросетевых объектах будут участвовать профессиональные аварийно-спасательные формирования, не имеющие аналогов в России. А именно - 8 специально подготовленных и укомплектованных современным оборудованием и техникой формирований сотрудников ПАО "МОЭСК".

Такие формирования будут крайне полезны при ликвидации сложных технологических нарушений, например, при пожарах, при работе в критических погодных условиях (в особенности для ликвидации последствий "ледяного дождя"), при аварийном восстановлении энергоснабжения крупных социальных объектов и жилых кварталов.

Сотрудники формирований имеют дополнительную квалификацию, которая позволяет им проводить поисково-спасательные работы, управлять специализированным спасательным оборудованием, оказывать доврачебную медицинскую помощь, в том чиле проводить реанимационные мероприятия при пожаре и аварии. Электромонтеры-спасатели умеют даже оказывать психологическую помощь пострадавшим.

Специальная техника оснащена проблесковыми маячками и звуковыми сигналами, что обеспечивает ей приоритет вдорожном движении в случае необходимости. Энергетики ПАО "МОЭСК" подсчитали, что прибыть к месту ЧС такие машины смогут в три раза быстрей стандартных мобильных бригад.

Кроме того, в Московской области действуют 745 обычных аварийно-восстановительных бригад.

"На территории области рассредоточено свыше тысячи дизельных электростанций, предназначенных в первую очередь для аварийного обеспечения электричеством социально значимых объектов. Кроме того, в случае аварий энергетикам Подмосковья помогут силы и средства МЧС, Мособлпожспас, предприятий ЖКХ", – успокоил население Дмитрий Пестов.