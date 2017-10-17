Предложите свой двор "Доброделу"

Подробности Опубликовано: 17.10.2017 16:11 Автор: Кирилл Свояков

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области дало официальный старт онлайн-голосованию жителей на портале "Добродел" за включение дворовых территорий в программу комплексного благоустройства на 2018 год. Спешите: голосование закончится уже 27 октября!

"Завтра в Балашихе мы дадим официальный старт народному Интернет-голосованию за включение дворовых территорий в программу комплексного благоустройства в 2018 году, оно продлится десять дней, - заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин. - Мы планируем, что благодаря широкой информационной кампании в средствах массовой информации, социальных сетях, на собраниях собственниках, в голосовании примут участие около 1,3 млн дееспособных граждан, что составит почти 20 % населения Подмосковья".

Такого рода опрос проходит в Подмосковье уже во второй раз. Весной на портале было зарегистрировано много новых пользователей, которые стремились добавить свой двор в программу комплексного благоустройства нынешнего года и проголосовать за конкретные составные части этого благоустройства. Можно проголосовать за любой двор, кроме тех, что уже вошли в программу по благоустройству в 2015 - 2017 годах, а также дворов, введенных в эксплуатацию с 2013 по 2017 годы. Дворы при многоквартирных домах, планируемых к расселению в ближайшие семь лет, также не попадают в субъекты голосования.

"Дворы, набравшие в прошлый раз более 50 голосов, автоматически включены в адресный перечень дворов, планируемых к благоустройству в 2018 году. Дворы же, набравшие в прошлый раз от 10 до 49 голосов и которые не пропали в программу благоустройства 2017 года, при нынешнем подсчете голоса в безоговорочном порядке будут зачтены, – продолжил Евгений Хромушин. – Напомним, что в Подмосковье ежегодно должно благоустраивается не менее 10 % дворов от инвентаризованных муниципалитетами дворов. Адресный перечень дворовых территорий, планируемых к комплексному благоустройству в 2018 году, будет сформирован из двух источников. В первую часть войдут дворы по итогам голосования на портале "Добродел", в другую – дворовые территории, включаемые по поручению Президента РФ и губернатора Московской области на основании обращений граждан в органы местного самоуправления, по рекомендации Госадмтехнадзора Московской области и Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области".

А уже после того, как адресный перечень на будущий год окончательно утвердят, будут проведены встречи для обсуждения с жителями тех видов работ, которые должны быть сделаны. Интересно, что каждому двору предстоит составить акты согласования видов работ с обязательной подписью представителя общественности и жителей. К этому документу прилагается схема двора с указанием местонахождения изменяемых элементов и видов работ.

Весной на портале "Добродел" за свои дворовые территории проголосовало более 66 000 человек, предложивших свыше 8 200 дворов для благоустройства. 130 дворов с наибольшим рейтингом были дополнительно включены в программу комплексного благоустройства в 2017 году. Всего же в эту программу вошли 1 460 дворов, и она исполнена на настоящий момент более чем на 75 %.