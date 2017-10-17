Освещение во дворах Дубны проверяют люксметром

Подробности Опубликовано: 17.10.2017 16:56 Автор: Наталья Борозна

Госадмтехнадзор Московской области начал проверки интенсивности освещения дворовых территорий. Инспектора в работе используют люксметр. Уже обнаружена недоосвещенность многих дворов левобережья.

Сотрудники Дубненского территориального отдела Госадмтехнадзора провели рейд, направленный на выявление плохо или, напротив, чересчур хорошо освещенных мест дворовых территорий на улицах Тверской, Володарского, Центральной, а также на проспекте Боголюбова.

Проверка установила, что многие дворы левого берега наукограда не соответствуют допустимым нормам освещенности. Так, во дворе дома № 9 по ул. Тверской нормы освещения не дотягивали до требований к эксплуатации средств наружного освещения. Объекты освещения там установлены по периметру территории, а в центре двора, где расположена детская игровая зона, фонарей нет, так что уровень освещения детской площадки вдвое ниже нормы.

Инспесторы административно-технического надзора инициировали работу по комплексному подходу к установлению причин и условий проблем в качестве освещения города. По выявленным нарушениям они направили уведомления в муниципалитет, в энергообслуживающую организацию и управляющую компанию, чтобы прояснить причины недостаточной яркости света и привлечь виновных лиц к административной ответственности.

С января 2017 года Госадмтехнадзор зафиксировал в Дубне свыше 20 правонарушений правил установки, содержания, размещения и эксплуатации средств наружного освещения и оформления. Штрафов наложено на сумму более 200 000 рублей.

В 2017 году в наукограде по программам "Светлый город", "Модернизации средств наружного освещения" и "Комплексное благоустройство дворовых территорий" запланировано модернизировать и ввести в эксплуатацию более 800 объектов наружного освещения. В 2016 году в городе уже появилось более 1 400 новых энергоэффективных объектов наружного освещения.

Справочно:

- Нарушение требований по организации освещения улиц, дорог, площадей и иных территорий муниципальных образований, влечет наложение административного штрафа:

на должностных лиц в размере от 5 000 до 10 000 рублей;

на юридических лиц - от 5 000 до 40 000 рублей.

- Ненадлежащее содержание объектов (средств) наружного освещения, в том числе нарушение уровня освещенности, влечет наложение административного штрафа:

на должностных лиц в размере от 10 000 до 15 000 рублей;

на юридических лиц - от 5 000 до 40 000 рублей.