17 700 абонентам дали газ

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Опубликовано: 17.10.2017 16:39
Автор: Кирилл Свояков

Свыше 17 700 договоров на техническое присоединение к газовым сетям заключили подмосковные абоненты с газовой службой с начала 2017 года.

 

Губернаторская программа по развитию газификации Московской области способствует ускорению техприсоединения: за последние четыре года газификация в Подмосковье стала происходить в четыре раза быстрее.

"В Московской области по поручению губернатора проводится работа по упрощению техприсоединения к инженерной инфраструктуре, в том числе к газораспределительным сетям, - объяснил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов. - Важную роль в упрощении процедуры техприсоединения играет развитие Интернет-сервисов – они позволяют автоматизировать большинство процедур и сократить до минимума количество личных визитов заявителей в офисы газоснабжающей компании. Так, в настоящее время уже свыше 50 % заявок на технологическое присоединение к газораспределительным сетям поступает через онлайн-сервисы".

Клиент вправе подать заявку на техприсоединение не вставая со стула, через личный кабинет на сайте "Мособлгаза". Не выходя из дома можно заключить договор, получить информацию о состоянии лицевого счета, тарифах на газ, вносить показания приборов учета и произвести оплату без комиссии.

Потребители могут подписывать договоры о подключении к газораспределительным сетям на территории Подмосковья и еще одним способом: с помощью SMS. Данный сервис сводит к минимуму количество визитов в газовую компанию. Услуга доступна лицам, зарегистрированным в личном кабинете на сайте ГУП МО "Мособлгаз".

Также через личный кабинет клиента можно заказать комплексную услугу "Тепло под ключ": установку системы отопления в доме с одновременной подачей газа.

Для клиентов, не привыкших решать свои проблемы удаленно, "Мособлгаз" ввел новшества в своих офисах: там имеются терминал электронной очереди, разделение на несколько тематических зон (абонентский отдел, отдел оформления договоров, зона ожидания) и навигация.

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