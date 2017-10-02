Дубна и Мытищи лидируют в раздельном сборе

Подробности
Опубликовано: 02.10.2017 13:04
Автор: Наталья Борозна

В Доме Правительства Московской области прошло селекторное совещание между представителями минэкологии и муниципалитетов о промежуточных результатах внедрения раздельного сбора отходов в Подмосковье.

 

Своевременность выполнения плана-графика была проверена в 13-ти городах Подмосковья, где проводится соответствующий пилотный проект: Балашихе, Подольске, Шатуре, Озёрах, Долгопрудном, Красногорске, Солнечногорске, Химках, Домодедове, Ивантеевке, Мытищах, Дубне и Ногинске.

На сегодняшний день раздельный сбор отходов, охватывающий весь городской округ, существует лишь в Мытищах и Дубне - и там, и там есть сортировочные станции, а также заводы, занимающиеся переработкой вторсырья. Третьей в "зеленой зоне" стала Ивантеевка, в которой контейнеры для раздельного сбора отходов установлены в 76 % дворов, а также в обозримом будущем начнет работу комплекс по сортировке отходов. Четвертое место значительно отстает от первой тройки: на нем "разместилась" Шатура, где в 39 % дворов разделяют ТБО.

Остальные пилотные города пока что отстают с внедрением системы. Министр экологии Московской области Александр Коган призвал участников совещания ускорить работу по переходу на цивилизованную форму утилизации отходов и рассказал, что прошедшая видеоконференция с представителями муниципальных образований - далеко не последняя, а на территории отстающих муниципалитетов будут организованы специализированные рейды.

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

"Россия православная" открывае…

5 октября в Музее-заповеднике "Дмитровский кремль" начнёт свою работу выставка Союза Художников Подм...

ООО «ИРЦ «Дубна»: новый формат

Сегодня мы в гостях у генерального директора ООО «ИРЦ «Дубна» Дениса Викторовича Журавлева, чтобы по...

Перекресток Боголюбова - Вернова перекры…

На две недели, с 5-го по 19-е октября, мостостроители полностью перекроют движение для машин на пере...

Октябрьские рейды на дорогах Дубны

Сразу несколько профилактических операций проведут в октябре дубненские автоинспекторы, чтобы защи...

Дубна и Мытищи лидируют в раздельном сбо…

В Доме Правительства Московской области прошло селекторное совещание между представителями минэколог...

Реклама

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

Новости бизнеса

Сроки подачи заявок на субсидии продлены

Сроки подачи заявок на участие в муниципальном конкурсе на п...

Денис Буцаев встретился с бизнесменами Дубны

21 сентября в Дубне зампред правительства Московской области...

12 резидентов ОЭЗ "Дубна" покажут, что д…

12 компаний-резидентов особой экономической зоны "Дубна" уча...

Полсотни объектов МСП подключили к газовым сетям

По состоянию на конец лета в Подмосковье были подключены к г...

Разыграли рекламные места

В апреле этого года в городе истекли сроки договоров и разре...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться