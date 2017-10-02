Дубна и Мытищи лидируют в раздельном сборе

Подробности Опубликовано: 02.10.2017 13:04 Автор: Наталья Борозна

В Доме Правительства Московской области прошло селекторное совещание между представителями минэкологии и муниципалитетов о промежуточных результатах внедрения раздельного сбора отходов в Подмосковье.

Своевременность выполнения плана-графика была проверена в 13-ти городах Подмосковья, где проводится соответствующий пилотный проект: Балашихе, Подольске, Шатуре, Озёрах, Долгопрудном, Красногорске, Солнечногорске, Химках, Домодедове, Ивантеевке, Мытищах, Дубне и Ногинске.

На сегодняшний день раздельный сбор отходов, охватывающий весь городской округ, существует лишь в Мытищах и Дубне - и там, и там есть сортировочные станции, а также заводы, занимающиеся переработкой вторсырья. Третьей в "зеленой зоне" стала Ивантеевка, в которой контейнеры для раздельного сбора отходов установлены в 76 % дворов, а также в обозримом будущем начнет работу комплекс по сортировке отходов. Четвертое место значительно отстает от первой тройки: на нем "разместилась" Шатура, где в 39 % дворов разделяют ТБО.

Остальные пилотные города пока что отстают с внедрением системы. Министр экологии Московской области Александр Коган призвал участников совещания ускорить работу по переходу на цивилизованную форму утилизации отходов и рассказал, что прошедшая видеоконференция с представителями муниципальных образований - далеко не последняя, а на территории отстающих муниципалитетов будут организованы специализированные рейды.