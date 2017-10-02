Перекресток Боголюбова - Вернова перекрывают полностью

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Опубликовано: 02.10.2017 12:05
Автор: ОД

На две недели, с 5-го по 19-е октября, мостостроители полностью перекроют движение для машин на перекрестке проспекта Боголюбова и улицы Вернова.

В указанный срок рабочие должны завершить все работы по переносу коммуникаций и восстановить дорожное полотно.

Автобусы и маршрутки будут перемещаться в объезд по улицам Понтекорво - Вернова - Энтузиастов - Попова.

Как мы уже писали, круговое движение на перекрестке будет расширено почти до стен "Макдоналдса".

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