Перекресток Боголюбова - Вернова перекрывают полностью

Подробности Опубликовано: 02.10.2017 12:05 Автор: ОД

На две недели, с 5-го по 19-е октября, мостостроители полностью перекроют движение для машин на перекрестке проспекта Боголюбова и улицы Вернова.

В указанный срок рабочие должны завершить все работы по переносу коммуникаций и восстановить дорожное полотно.

Автобусы и маршрутки будут перемещаться в объезд по улицам Понтекорво - Вернова - Энтузиастов - Попова.

Как мы уже писали, круговое движение на перекрестке будет расширено почти до стен "Макдоналдса".