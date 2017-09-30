Новая лаборатория эко-мониторинга дает надежду ЮВАО

Подробности Опубликовано: 30.09.2017 14:29 Автор: Кирилл Свояков

История с жалобами жителей на выбросы заводов в районах Юго-Восточного административного округа Москвы (в Капотне, Курьяново, Косино, городах Реутов и Балашиха) тянется c мая этого года. Не так давно министерство экологии Московской области проводило там очередную проверку.

И вот на днях ГУП Московской области "Экосистема" приобрело новую мобильную лабораторию экологического мониторинга. Торжественная передача на баланс состоялась на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне.

"На Московском НПЗ работает более двух тысяч человек, многие из которых проживают в соседних районах Московский области, поэтому МНПЗ небезразлична экологическая обстановка на этой территории", - такое громкое заявление сделал на церемонии передачи лаборатории генеральный директор Московского НПЗ Аркадий Егизарьян.

Сотрудники минэкологии региона получили приглашение обучиться работе на новой мобильной лаборатории в учебном центре завода.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, лаборатория оборудована современными установками для выявления в воздухе загрязняющих веществ - сероводорода, оксида азота, углеводородов, метана, диоксида серы, оксида углерода. Для обработки полученных измерений в лабораторию вмонтирован компьютер с доступом в Интернет. Еще в состав лаборатории входит автоматическая метеостанция, отмечающая скорость и направление ветра.

Напомним, что "Мосэкомониторинг" с 14 мая несколько раз регистрировал превышение норм выбросов сероводорода в Капотне. Пора бы оснастить новыми установками и другие заводы вблизи столицы, вызвавшие недовольство жителей.

Если, однако, вы не верите, что ситуация с запахами, витающими в воздухе Юго-Востока Москвы, улучшится, то можете присоединиться к петиции по поводу закрытия или переноса за пределы столицы данного завода.