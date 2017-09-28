У Талдомского района большой долг перед газовиками

Подробности Опубликовано: 28.09.2017 12:13 Автор: Кирилл Свояков

27 сентября в правительстве Московской области прошло заседание межведомственной комиссии по урегулированию задолженности по неплатежам за топливно-энергетические ресурсы. Возглавлял заседание зампред правительства Московской области Дмитрий Пестов.

На начало месяца просроченная задолженность предприятий теплоэнергетического комплекса перед компанией "Газпром межрегионгаз Москва" составляет 6 миллиардов 66 миллионов рублей, что, впрочем, на 941 миллион рублей меньше, чем в сентябре прошлого года.

Городские округа Жуковский, Черноголовка, Шаховская исправно погашают задолженность, а, в противоположность им, в «красной зоне» по скорости погашения долгов в сентябре – Солнечногорский, Талдомский, Ногинский, Щелковский муниципальные районы, городские округа Краснознаменск, Химки, Подольск, Зарайск, Фрязино, Люберцы. Главы этих муниципалитетов отчитались перед участниками заседания, и им было дано поручение полностью выполнить план за сентябрь по погашению задолженности.