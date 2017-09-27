Госадмтехнадзор выявил 415 свалок под Талдомом и 37 – в Дубне

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Опубликовано: 27.09.2017 11:53
Автор: Наталья Борозна

На прошлой неделе, проведя усиленные рейды, инспекторы ведомства обнаружили именно столько несанкционированных мест скопления отходов.

9 сводных инспекторских экипажей из разных территориальных отделов Госадмтехнадзора объехали городские и сельские поселения Талдомского муниципального района.

"В ходе проведенных рейдов инспекторы административно-технического надзора выявили 41 свалку и 374 очаговых навалов мусора. Всего на землях сельхозназначения выявлено – 123, на землях лесного фонда – 42, на территориях частной собственности – 42 и на муниципальных землях – 198 нарушений в сфере обеспечения чистоты и порядка. Кроме того, 10 нарушений зафиксированы на землях ГБУ "Мосавтодор", – рассказала глава Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

Львиная доля стихийных свалок и навалов состоят из строительного и крупногабаритного мусора. Помимо этого, многие контейнерные площадки в частном секторе и по сторонам автодорог оказались переполнены.

В наукограде из 37 очаговых навалов мусора на муниципальных земля выявлено 26 очаговых навалов мусора, на землях сельхозназначения – 5, а на территориях частной собственности – 6 скоплений отходов. Больше всего мусорят на улицах Козлаки, Луговая, Вокзальная, Речная, Спортивная, Энергетиков, Макаренко, в поселке Ла-Кросс, а также в районе Нового шоссе, проезда Автолюбителей и в окрестностях железнодорожной инфраструктуры.

Все выявленные мусоро-нарушения поставлены на контроль Госадмтехнадзора вплоть до полной их ликвидации. Кроме того, владельцы и ответственные за содержание территории лица будут привлечены к ответственности.

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