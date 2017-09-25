Отопление могут включить внезапно

Подробности Опубликовано: 25.09.2017 20:16 Автор: Кирилл Свояков

На момент 25 сентября пробные топки были проведены на 1277 котельных региона, что составляет порядка 51% от общего числа, сообщил зампред правительства Московской области Дмитрий Пестов.

Пробные пуски тепла являются контрольной проверкой готовности систем теплоснабжения к работе в осенне-зимний период. Даты проведения топок выбирают теплоснабжающие организации, согласуя их с муниципалитетом. При этом правительство области ждет от органов местного самоуправления до 1 октября акты проведения пробных топок на всех котельных на местах.

К 25-му сентября пробные топки проведены на всех котельных городских округов Восход, Дубна, Котельники, Краснознаменск, Лосино-Петровский, Лыткарино, Молодежный, Мытищи, Озеры, Павловский Посад, Протвино, Пущино, Реутов, Шатура, Шаховская.

"Согласно федеральному законодательству, подача тепла начинается, если в течение пяти дней удерживается среднесуточная температура не выше 8 градусов, - напомнил Дмитрий Пестов. - При этом, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, в случае, если в Подмосковье наступит резкое похолодание, теплоснабжение социальных объектов и жилого фонда необходимо обеспечить, не дожидаясь установления нормативных показателей средних температур".