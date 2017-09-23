Макдоналдс наказан за самовольство

Подробности Опубликовано: 23.09.2017 15:18 Автор: Кирилл Свояков

От штрафов Госадмтехнадзора не уйдет ни один правонарушитель, даже известнейшая международная компания. "Макдоналдс" в Дубне на этой неделе понесkf наказание за размещение информационной стелы с фирменным логотипом без согласования с администрацией города.

В ходе инспекторского осмотра работники территориального отдела №1 Госадмтехнадзора Московской области обнаружили, что фирменный логотип Макдоналдса, который красуется на стеле перед ТЦ "Терминал А" на проспекте Боголюбова в районе торговых центров, уже несколько лет размещается там самовольно.

В отношении ООО "Макдоналдс" возбудили и рассмотрели административное дело за самовольное размещение объектов и прокладку коммуникаций, назначив наказание в размере 50 000 рублей.

Затем виновное юрлицо исполнило предписание об устранении нарушения, узаконив объект.

Глава ведомства Татьяна Витушева пояснила: все объекты, возводимые в местах общественного пользования, должны проходить разрешительную процедуру в органах местного самоуправления, поскольку временные или стационарные объекты не должны нарушать схему коммуникаций, отвечать требованиям безопасности и архитектурному облику города.