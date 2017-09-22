В октябре запустится мобильное приложение "Народный инспектор"

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Опубликовано: 22.09.2017 11:04
Автор: Кирилл Свояков

Госадмтехнадзор не остановился на том, чтобы набирать в свои ряды внештатных инспекторов. С октября все желающие граждане смогут передавать факты нарушений со стороны автомобилистов в Госадмтехнадзор с помощью мобильного приложения.

Сейчас приложение проходит опытное тестирование в Подмосковье. А уже в середине октября приложение "Народный инспектор" будет доступно для скачивания.

"Используя приложение, жители смогут фиксировать и передавать в Госадмтехнадзор сообщения о нарушениях правил чистоты, порядка и благоустройства, связанных с использованием транспортных средств: парковке на газонах и детских площадках, сбросу мусора из транспортных средств, препятствию вывозу мусора", - сообщила глава Госадмтехнадзора Татьяна Витушева.

После того, как пользователь откроет мобильное приложение а своем смартфоне, программа автоматически определит его местонахождение и предложит снять видео длиной до 15 секунд. В видеозаписи должны быть видны номер автомобиля и объекты, позволяющие подтвердить факт нарушения.

При отправке сообщения "Народный инспектор" сам прикрепит координаты нахождения телефона и время фиксации правонарушения. То есть будет сделано все, что необходимо, для привлечения водителя машины к административной ответственности.

"В Госадмтехнадзор жители периодически обращаются с жалобой на паркующиеся на газонах автомобили, - разъяснила главный административно-технический инспектор области. - Однако, чтобы привлечь нарушителя к ответственности, факт нарушения должен быть зафиксирован непосредственно инспектором. Благодаря приложению, инспектор сможет использовать для возбуждения административного дела материалы, представленные пользователем программы".

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