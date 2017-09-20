ООО «ИРЦ «Дубна»: новый формат

Подробности Опубликовано: 20.09.2017 17:36 Автор: Ирина Зайцева

Сегодня мы в гостях у генерального директора ООО «ИРЦ «Дубна» Дениса Викторовича Журавлева, чтобы подробно рассказать читателям о деятельности информационно-расчетного центра, а самое главное – о нововведениях, которые произошли в организации, и о планах на будущее.

– Денис Викторович, расскажите немного о создании и деятельности ООО «ИРЦ «Дубна»

– ООО «Информационно-расчетный центр «Дубна» осуществляет свою деятельность на территории Дубны с 1999 года. Целью создания ООО «ИРЦ «Дубна» явилось обеспечение надлежащего функционирования сбора платежей от населения города за жилищно-коммунальные услуги, расчета с организациями-поставщиками услуг, своевременное перечисление этих денежных средств. При организации работы предприятия в первую очередь ставились задачи обеспечить компетентное и вежливое обслуживание клиентов, подкрепленное знанием правовых аспектов. На обслуживании находятся более 50 предприятий (УК/ТСЖ/РСО и т.д.) и 35 тысяч лицевых счетов абонентов-физических лиц.

С приходом ООО «ИРЦ «Дубна» в отрасль жилищно-коммунального хозяйства Дубны усилиями всех сотрудников центра была выведена на качественно новый уровень система начислений за жилищно-коммунальные услуги:

создана собственная информационная система – АИС ЖКХ;

посредством внедрения Единого платежного документа (далее – ЕПД) сокращено количество квитанций, которые должны были ежемесячно оплачивать жители города. ЕПД полностью соответствует требованиям нормативно-правовых актов законодательства РФ. В ЕПД представлен масштабный перечень возможных дополнительные услуг: услуги связи (телевидение, интернет), капитальный ремонт, домофон, услуги видеонаблюдения и т.д. В ЕПД жителям стала доступна размещенная информация об изменениях, касающихся расчета платежей;

повышена собираемость платежей (средний сбор по городу 96%);

ускорена и обеспечена прозрачность прохождения и распределения денежных потоков за жилищно-коммунальные услуги, в частности путем ежедневного направления денежных средств ресурсоснабжающим организациям города;

созданы максимально удобные условия для оплаты населением жилищно-коммунальных услуг. Приемом денежных средств на территории города занимаются: o отделения ФГУП «Почта России»; o отделения ПАО Сбербанк; o отделение ПАО «МИнБанк», ПАО «Возрождение», ПАО «Уралсиб»; o собственное кассовое подразделение, расположенное по адресу: ул. Сахарова д.4.



внедрены биллинговые технологии совместно с кредитными организациями (далее – банки) для удобства населения при оплате жилищно-коммунальных платежей, торговый и интернет-эквайринг, реализована возможность оплаты с помощью различных мобильных и интернет-ресурсов коммерческих банков (например, система Телебанк МИнБанка, Сбербанк-онлайн);

В связи с внедрением Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) ООО «ИРЦ «Дубна» оказывает полное содействие управляющим компаниям, ТСЖ, ТСН, ресурсоснабжающим организациям по внесению необходимой информации в систему.

– Действительно ли вы ввели в вашей организации принцип «единого окна», и как восприняли это жители?

– Да, действительно, в ноябре 2016 года мы приступили к переформатированию наших четырех структурных подразделений ООО «ИРЦ «Дубна» по принципу «единого окна». Это нововведение назрело очень давно и уже вызвало положительную реакцию среди населения. Мы поступательно переводили каждый наш офис на новый формат, проводили анализ посещаемости офисов жителями, удобство расположения в городе, проводили переобучение сотрудников, устанавливали новое оборудование, серьезно дорабатывали наше программное обеспечение для безупречной работы наших офисов. В итоге приняли решения открыть новый светлый и просторный офис по адресу: пр. Боголюбова д.16. В дальнейшем ООО «ИРЦ «Дубна» осуществит переезд двух своих подразделений, расположенных по адресам: ул. Свободы д.20, ул. Энтузиастов д.5а в более удобные и доступные для посещения жителей офисы.

Теперь в каждом из наших офисов расположенных по адресам: ул. Сахарова д.4, пр. Боголюбова д.16, ул. Энтузиастов д.5а, ул. Свободы д.20, житель может получить весь комплекс услуг, связанный с регистрационным учетом граждан РФ и начислениями по жилищно-коммунальным платежам.

– Что еще намечено в плане развития ООО «ИРЦ «Дубна» до конца 2017 года?

– ООО «ИРЦ «Дубна» спешит поделится хорошей новостью со своими абонентами и поставщиками услуг: для удобства абонентов квитанция за сентябрь 2017 года выйдет в виде конверта с перфорированными и склеенными краями. Для этих целей была закуплена и установлена система для изготовления бесконвертных почтовых отправлений MINI MAILER. Квитанция будет сложена в несколько раз, и на конверте будут размещены логотип и контактные телефоны подразделений ООО «ИРЦ «Дубна».

В ближайшее время ООО «ИРЦ «Дубна» совместно со своим давним партнером ПАО «Московский индустриальный банк» запустит новый проект по приему платежей через платежный терминал банка, установленный вего новом офисе по адресу: пр. Боголюбова д.16. С помощью этого терминала можно будет совершить оплату по всем видам жилищно-коммунальных услуг, представленных в квитанции, а также появится возможность совершить платежи в адрес наиболее востребованных у населения нашего города поставщиков услуг – ООО Телесеть, ПАО Ростелеком, ПАО Мосэнергосбыт, детских дошкольных и школьных организаций города и многих других. Терминал позволит совершать оплаты как с помощью наличных денег с выдачей сдачи, так и при помощи банковской карты. В случае популярности у жителей города подобные платежные терминалы будут установлены во всех подразделениях ООО «ИРЦ «Дубна».

– Ваши пожелания жителям нашего города?

– ООО «ИРЦ «Дубна» благодарит всех жителей, добросовестно совершающих платежи за жилищно-коммунальные платежи в сроки, предусмотренные законодательством РФ, поскольку своевременно оплаченные платежи позволяют в режиме реального времени перенаправлять полученные денежные средства поставщикам услуг. Именно во многом благодаря этому в наших подъездах, квартирах, домах всегда тепло, чисто и комфортно.