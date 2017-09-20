Продвинутые пользователи платят за газ онлайн

Подробности Опубликовано: 20.09.2017 16:53 Автор: Кирилл Свояков

В 2017 году личным кабинетом на сайте "Мособлгаза" стало пользоваться на 175 000 человек больше, а всего на сегодня за газ онлайн платят более 614 000 жителей Подмосковья.

Помимо онлайн-оплаты ЖКУ, в том числе на основании показаний счетчика, в "Личном кабинете клиента" газовой службы граждане могут:

- получить полную информацию о состоянии своего лицевого счета и о поступивших платежах;

- подать заявки на получение услуг:

определение технической возможности подключения,

заключение договора о подключении,

ремонт и замену газового оборудования,

установку и замену счетчиков,

автономную газификацию,

"Тепло под ключ" и другие.

К слову, избавление жителей от необходимости обивать пороги кабинетов привело к тому, что на сегодня около 40 % заявок на техприсоединение к газовым сетям на территории региона производится с помощью онлайн-сервиса.

Личный кабинет "Мособлгаза" можно скачать как мобильное приложение для устройств на базе Android и iOS.