Продвинутые пользователи платят за газ онлайн
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- Опубликовано: 20.09.2017 16:53
- Автор: Кирилл Свояков
В 2017 году личным кабинетом на сайте "Мособлгаза" стало пользоваться на 175 000 человек больше, а всего на сегодня за газ онлайн платят более 614 000 жителей Подмосковья.
Помимо онлайн-оплаты ЖКУ, в том числе на основании показаний счетчика, в "Личном кабинете клиента" газовой службы граждане могут:
- получить полную информацию о состоянии своего лицевого счета и о поступивших платежах;
- подать заявки на получение услуг:
- определение технической возможности подключения,
- заключение договора о подключении,
- ремонт и замену газового оборудования,
- установку и замену счетчиков,
- автономную газификацию,
- "Тепло под ключ" и другие.
К слову, избавление жителей от необходимости обивать пороги кабинетов привело к тому, что на сегодня около 40 % заявок на техприсоединение к газовым сетям на территории региона производится с помощью онлайн-сервиса.
Личный кабинет "Мособлгаза" можно скачать как мобильное приложение для устройств на базе Android и iOS.