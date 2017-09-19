Канал имени Москвы строит уникальную плотину

Подробности Опубликовано: 19.09.2017 15:39 Автор: Кирилл Свояков

"Канал имени Москвы" приступил ко второму этапу строительства плотины на реке Оке в Белоомуте Луховицкого района Подмосковья. Возводимое сооружение, как недавно запущенная в эксплуатацию плотина в Кузьминске, откроет новую страницу в российской гидротехнике.

Затапливаемая конструкция герметична, ей не страшны паводки, полностью автоматизирована, то есть за ее состоянием полностью сможет следить диспетчер со своего пульта.

Шестнадцать месяцев понадобилось, чтобы построить первую очередь плотины в Белоомуте - 60 м ее глухой части, железобетонное дно площадью 1 000 кв. м и два водосброса, через которые потечет река Ока. Котлован стройплощадки плотины объемом 14 000 кубометров уже наполнили водой, которая могла бы наполнить пять бассейнов столичного спорткомплекса "Олимпийский".

Плотина имеет глухую и водосбросную части, разделенные на две и четыре секции соответственно. Уже возведены глухая часть длиной 60 м и два водосбросных пролета. В каждом водосбросе (28,2 м) есть сегментный затвор, который пропускает реку, и водобойный колодец. В основании плотины заложен железобетонный фундамент, препятствующий размыву дна. Он сложен из флютбета, рисбермы, понура, а также каменной наброски из гранитного щебня.

"Мы приняли во временную эксплуатацию понур, одну глухую часть и два водосбросных пролета плотины, - комментирует руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин. - Сейчас идет пусконаладка гидромеханического оборудования, которое будет маневрировать сегментными затворами. В ближайшее время начнем пропускать Оку через две новые секции водосброса. После чего приступим к возведению второй очереди плотины. Это 108 м глухой и 56,4 м водосбросной части гидротехнического сооружения. Выйти на его эксплуатацию в проектном режиме планируется в октябре 2018 года".

Недавно построенная в Кузьминске и возводимая в Белоомуте плотины станут самыми "крутыми" в России. Эти затапливаемые и полностью автоматизированные гидротехнические сооружения – разработка отечественных архитекторов. Плотины способны уходить под воду, при этом их механизмы не портятся и не требуют ремонта после этого. "Это подводная лодка и компьютер в монолите, который стоит на страже мирного судоходства, – поделился подробностями Елянюшкин. – Герметичная бетонная конструкция оборудована приводами и электроникой, что позволяет управлять сложным механизмами и следить за состоянием гидроузла в автономном режиме с диспетчерского пульта".

Гидроузел "Белоомут" – один из старейших в московском регионе, и сейчас его состояние оценивают как предаварийное. После его реконструкции уровень воды поднимется на 76 см, что углубит фарватер и увеличит массу груза, провозимого одним судном. В Белоомуте подходит к концу также и строительство нового шлюза: его открытие намечено на 2018 год.

"По поручению и при поддержке Федерального агентства морского и речного транспорта «Канал имени Москвы» занимается модернизацией своей инфраструктуры, аналога которой в мире нет, – утверждает Герман Елянюшкин. В 2015 году мы выполнили реконструкцию гидроузла "Кузьминск", сегодня работаем в "Белоомуте". Работы ведутся в соответствии с графиком. Гидроузел будет построен в срок – к 2019 году. На повестке стоит поэтапное обновление всех основных гидротехнических сооружений Канала".

Для справки

Гидроузел "Белоомут" был построен на реке Оке одновременно с гидроузлом "Кузьминск" в 1911-1915 годы по проекту инженера Нестора Пузыревского. Состоит из судоходной плотины с фермами Поаре и камеры шлюза размером 16,2 х 266 м.

Контракт на строительство нового гидроузла "Белоомут" стоимостью 5,54 млрд руб. был заключен в октябре 2015 года в рамках ФЦП "Развитие транспортной системы 2010-2020". Генеральная подрядная организация – ФГУП "Атэкс". Заказчиком проекта является Федеральное агентство морского и речного транспорта, застройщиком – ФГБУ "Канал имени Москвы", генпроектировщиком – АО "Акватик".

В состав гидроузла войдут современный судоходный шлюз с причально-направляющими сооружениями и камерой 18 х 276 м, капитальная несудоходная плотина (состоит из глухой части и четырех водосбросных пролетов шириной по 18 м каждый), автоматизированная система управления, водозаборный узел, а также административно-бытовое и производственные здания.

ФГБУ "Канал имени Москвы" является крупнейшим воднотранспортным и водохозяйственным комплексом, выполняет функции органа государственного управления на внутренних водных путях в 12 субъектах Российской Федерации Центрального региона России. Объекты предприятия включают более 240 гидротехнических сооружений и 3842 км водных путей.