ЖКУ в квартирах без жильцов и счетчиков подорожали втридорога

Подробности Опубликовано: 18.09.2017 14:54 Автор: ОД

Новый порядок расчетов за ЖКУ определен для квартир, где нет зарегистрированных и проживающих граждан. Если жилое помещение оборудовано индивидуальными счетчиками на коммунальные ресурсы, то начисление платы производится по показаниям приборов учета, и от количество прописанных и проживающих граждан на это не влияет.

Для квартир же, где индивидуальные приборы учета не установлены, до 2017 года плата за холодное, горячее водоснабжение, отведение сточных вод, электроснабжение и газоснабжение не начислялась, если в ней отсутствовали зарегистрированные или проживающие граждане.

В январе 2017 года в "Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах" появились изменения. Постановление Правительства РФ от 26.12.2016 № 1498 ввело пункт 56 (2): "При отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объем коммунальных услуг рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения". То есть теперь собственники пустующих квартир будут нести расходы по оплате всех коммунальных услуг, в том числе за электроснабжение. Начисления будут рассчитываться согласно нормативам.

Пример расчета за электроэнергию для однокомнатной квартиры в многоквартирном доме, оборудованной газовой плитой с одним собственником:

Норматив по электроснабжению 94 кВт/чел. Стоимость 5,04. Итого =473,76 руб.

Пример расчета за электроэнергию для двухкомнатной квартиры, оборудованной газовой плитой с четырьмя собственниками:

Норматив по электроснабжению 56 кВт/чел. Стоимость 5,04. Итого= 1 128,96 руб.

Таким образом, Правительство пошло на крайние меры для того, чтобы вынудить владельцев квартир установить у себя счетчики.

ООО "МосОблЕИРЦ" оповещает дубненцев, что в клиентском офисе "Дубна" можно заказать услугу по замене счетчиков электроэнергии, а также оформить заявку по поверке или замене счетчиков воды.

Ознакомиться с тарифами, передать показания электросчетчиков и оплатить счета можно онлайн в Личном кабинете клиента ПАО "Мосэнергосбыт" либо лично в КО "Дубна", расположенном по адресу: ул. Понтекорво, д. 8, а также по телефонам: (496) 212-04-70, (496) 215-05-57, (496)215-05-67 или 8 (800) 555-07-69 (телефон контактного центра).

Отдел корпоративных коммуникаций ООО "МосОблЕИРЦ"