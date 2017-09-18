Посадили полк деревьев

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Опубликовано: 18.09.2017 12:57
Автор: Наталья Борозна

В субботу 16 сентября многие тысячи жителей Подмосковья вышли в свои дворы и лесопарки, чтобы высадить новые деревья. Дубна, как и всегда, приняла активное участие в акции "Наш лес. Посади свое дерево". По официальным данным, на территории всей Московской области в акции поучаствовало около 150 000 человек, посадив более 1 700 000 деревьев на площади, превышающей тысячу гектаров.

В лесу на улице Балдина появились 2 500 новых елочек-крох. Во дворах наукограда граждане высадили 105 яблонь, 45 из которых растут теперь вокруг новой детской площадки у "китайской стены" (Боголюбова, 15).

Правда, некоторые пользователи соцсетей пишут о неприятном осадке, который остался у них от мероприятия: они утверждают, что акция прошла не по всем адресам, заявленным администрацией города. Также люди, пришедшие на мероприятие не к началу, попали к шапочному разбору: акция проходила официально с 10-ти до 13-ти, но по факту, как обычно, все деревья успевают посадить примерно за час.

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