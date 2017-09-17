645 дворов Подмосковья комплексно благоустроены

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Опубликовано: 17.09.2017 08:35
Автор: Наталья Борозна
Дмитрий Пестов с комиссией

645 дворовых территорий благоустроено в Московской области с января 2017 года, и это только 45 % от 1460-ти дворовых территорий, на которых в этом году запланированы перемены к лучшему.

 

130 дворов было выбрано народным голосованием на портале "Добродел".

Сроки поджимают, ведь работы должны завершиться к концу сентября.

"В настоящее время идет активная приемка дворов, на которых работы по благоустройству уже завершены, - рассказал  заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов. - В оценке качества работ принимают участие представители общественных организаций - Общероссийского народного фронта, областной Ассоциации Председателей СМКД. Самый важный критерий оценки мероприятий по благоустройству – это соответствие результатов проделанной работы пожеланиям самих жителей".

2017-й – третий год действия губернаторской программы по комплексному благоустройству дворов. Каждый год приводится в порядок 10 % и более из всех дворов, которые чиновники посчитали требующими благоустройства. В 2015 – 2016 годах обновились 3 194 дворовых территории.

Комплексно облагородить территорию – значит, что там имеются шесть обязательным элементов, которые перечислены в областном законе "О благоустройстве":

- игровые площадки,

- освещение,

- парковочные места,

- элементы озеленения

- контейнерные площадки,

- стенд с информацией от УК или ТСЖ.

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