645 дворов Подмосковья комплексно благоустроены
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- Опубликовано: 17.09.2017 08:35
- Автор: Наталья Борозна
645 дворовых территорий благоустроено в Московской области с января 2017 года, и это только 45 % от 1460-ти дворовых территорий, на которых в этом году запланированы перемены к лучшему.
130 дворов было выбрано народным голосованием на портале "Добродел".
Сроки поджимают, ведь работы должны завершиться к концу сентября.
"В настоящее время идет активная приемка дворов, на которых работы по благоустройству уже завершены, - рассказал заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов. - В оценке качества работ принимают участие представители общественных организаций - Общероссийского народного фронта, областной Ассоциации Председателей СМКД. Самый важный критерий оценки мероприятий по благоустройству – это соответствие результатов проделанной работы пожеланиям самих жителей".
2017-й – третий год действия губернаторской программы по комплексному благоустройству дворов. Каждый год приводится в порядок 10 % и более из всех дворов, которые чиновники посчитали требующими благоустройства. В 2015 – 2016 годах обновились 3 194 дворовых территории.
Комплексно облагородить территорию – значит, что там имеются шесть обязательным элементов, которые перечислены в областном законе "О благоустройстве":
- игровые площадки,
- освещение,
- парковочные места,
- элементы озеленения
- контейнерные площадки,
- стенд с информацией от УК или ТСЖ.