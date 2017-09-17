В Запрудне не оградили разрытую теплотрассу

Подробности Опубликовано: 17.09.2017 08:16 Автор: Кирилл Свояков

От жителя городского поселения Запрудня сотрудники Госадмтехнадзора узнали о том, что у многоквартирного дома № 1 по Пролетарскому переулку при замене подземных коммуникаций была вырыта траншея, угрожающая жизни и здоровью жителей поселка.

Для сознательных граждан вроде бы и ничего, но играющие дети могли покалечиться.

Установленные факты таковы: компания-подрядчик прокладывала теплотрассу для снабжения горячей водой многоквартирных домов. Однако делалось это без соблюдения правил безопасности: не были выставлены ограждения, не позволяющие посторонним проникать в зону проведения работ. К тому же, в процессе работ непосредственный исполнитель сложил песок и металлические трубы прямо на ближайшие зеленые насаждения, и ограждения в этом месте также не было.

Против подрядной организации были возбуждены и рассмотрены административные дела. По их итогам выписаны штрафы на общую сумму 40 000 рублей.

Место проведения земляных работ в настоящий момент ограждено, строительные материалы убраны.