250 "#cвиней" оштрафованы Госадмтехнадзором
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- Опубликовано: 17.09.2017 07:09
- Автор: Кирилл Свояков
В этом году, помимо традиционных рейдов "Засада" и "Дачники", Госадмтехнадзор Московской области проводит еще одно надзорное мероприятие с хештегом #свиньЯ, направленное против замусоривания Подмосковья.
Рейды начал Общероссийский народный фронт и поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Первый объезд с поиском нарушителей состоялся в ночь с 7 на 8 августа. Напомним, мусорная проблема остро встала в регионе после резкого закрытия полигона в Балашихе и некоторых других полигонов. Операции под хештегом #свинья стали повально массовыми, проводящимися почти во всех муниципалитетах.
"С начала августа в рамках этой акции инспекторы Госадмтехнадзора провели 695 рейдов. 541 – на территориях городов и поселений и 154 – вдоль дорог", - поведала начальник Госадмтехнадзора Татьяна Витушева.
В течение рейдов были задержаны 114 автомобилей, по большей части легковых. По итогам рейдов инспекторы привлекли к ответственности 108 владельцев личного транспорта и 139 физических лиц- пешеходов.
Рейды будут продолжены.