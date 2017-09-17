250 "#cвиней" оштрафованы Госадмтехнадзором

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Опубликовано: 17.09.2017 07:09
Автор: Кирилл Свояков

В этом году, помимо традиционных рейдов "Засада" и "Дачники", Госадмтехнадзор Московской области проводит еще одно надзорное мероприятие с хештегом #свиньЯ, направленное против замусоривания Подмосковья.  

Рейды начал Общероссийский народный фронт и поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Первый объезд с поиском нарушителей состоялся в ночь с 7 на 8 августа. Напомним, мусорная проблема остро встала в регионе после резкого закрытия полигона в Балашихе и некоторых других полигонов. Операции под хештегом #свинья стали повально массовыми, проводящимися почти во всех муниципалитетах.

"С начала августа в рамках этой акции инспекторы Госадмтехнадзора провели 695 рейдов. 541 – на территориях городов и поселений и 154 – вдоль дорог", - поведала начальник Госадмтехнадзора Татьяна Витушева.

В течение рейдов были задержаны 114 автомобилей, по большей части легковых. По итогам рейдов инспекторы привлекли к ответственности 108 владельцев личного транспорта и 139 физических лиц- пешеходов.

Рейды будут продолжены.

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