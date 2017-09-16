День открытых дверей в УК намечен на следующую субботу

Подробности Опубликовано: 16.09.2017 06:40 Автор: ОД

23 сентября Госжилинспекция Московской области совместно с администрацией Дубны и управляющими организациями проводит акцию "День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья". (Справки по тел. 8-499-579-94-65.)

23 сентября 2017 года Госжилинспекция Московской области совместно с управляющими организациями проведет акцию "День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья". Акция проходит ежеквартально и уже стала традиционной и массовой. В июне 2017 года свои двери для жителей открыли 628 управляющих организаций в 68 муниципальных образованиях Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что проведение акции позволит увидеть, кто есть кто в сфере ЖКХ. "Не сомневаюсь, что диалог с управляющими компаниями позволит снять то множество вопросов, которые сейчас возникают", – подчеркивал Андрей Воробьев.

В рамках акции граждане смогут задать специалистам любой интересующий их вопрос: от начисления платы за жилищно-коммунальные услуги и планов по ремонту общего имущества до использования доходов от размещения рекламы на фасаде домов. На встречах будут присутствовать государственные жилищные инспекторы Московской области, которые разъяснят гражданам их права и обязанности в сфере ЖКХ. К участию приглашены все управляющие организации Подмосковья.

"День открытых дверей в управляющих компаниях Подмосковья является частью формирования новой культуры взаимодействия управляющих компаний и граждан", – прокомментировал руководитель Госжилинспекции Подмосковья Вадим Соков, – для компаний это прекрасный способ познакомить жителей со своей работой и посмотреть в глаза тем людям, которые доверили компании управление домом. Жители при этом смогут напрямую высказать своё мнение о работе управляющей организации и задать насущные вопросы непосредственно тем, кто обязан их решать".

Адреса офисов компаний, где будет проходить День открытых дверей, будут размещены на официальном сайте Госжилинспекции Московской области 21 сентября.

В последнем подобном мероприятии 24 июня 2017 года приняли участие 628 управляющих организаций из 68 муниципальных образований Московской области.