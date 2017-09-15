Надзорные органы взялись за собаководов

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Опубликовано: 15.09.2017 12:36
Автор: Наталья Борозна
Урны для собачьих отходов на набережной г. Бургас, Болгария

Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области в августе выдали свыше 80 штрафов владельцам собак. Правонарушения касались выгула собак без поводка и намордника вне специально отведенных для этого мест.

По словам главы надзорного органа Татьяны Витушевой, некоторые нарушения правил выгула собак инспекторы отметили, проводя объезды подведомственной территории. Другая часть штрафов была выписана по материалам полиции...

По областному законодательству, штраф за нарушение правил выгула домашних животных совсем небольшой – от 100 до 500 рублей.

Кроме того, собаководы обязаны по закону не только использовать при выгуле намордник и поводок, что позволяет контролировать поведение животного, но также и устранять за питомцем любое загрязнение мест общественного пользования. Выгул без поводка и намордника разрешен только на специальных площадках для дрессировки, и запрещен в любом виде на территории детских площадок, больниц и образовательных учреждений.

Жаль, у нас эти нормы пока еще не соблюдаются. К сожалению, в Дубне не всегда можно пойти в место массового отдыха с тем, чтобы не встретить там довольно агрессивно настроенных собак (например, на братских могилах). В посёлке "Кентавр" летом запросто можно было увидеть собачьи экскременты прямо на импровизированном пляже у реки Дубна, около воды.

А если вы бегаете в лесопарках Дубны, то приходится обходить каждую встречную собаку пешком. Потому что хорошо воспитанных собак, к сожалению, - считанные единицы.

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