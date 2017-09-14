Вывоз мусора - в три "клика"

Подробности Опубликовано: 14.09.2017 15:46 Автор: Кирилл Свояков

Руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева распорядилась создать портала, который содержал бы информацию обо всех мусоровывозящих компаниях региона.

"Сегодня в соответствии с областным законодательством все жители частного сектора, а также садоводы обязаны заключить договор на вывоз мусора, - объяснила она. - Вместе с тем, наша задача не только обязать жителей, но и дать им в руки инструмент, максимально упрощающий работу по реализации требований законодательства".

Процедура заключения договоров на вывоз мусора до сих пор известна далеко не всем подмосквичам.

"Люди постоянно обращаются к нашим инспекторам с элементарными вопросами, вплоть до того, с кем лучше заключать договора, - продолжила чиновница. - Многие признавались, что и рады его заключить, но не знают, как и где получить необходимые сведения. Потребность в таком ресурсе очевидна, и мы будем подтягивать к его созданию все необходимые министерства, ведомства и организации".

Будущий портал покажет посетителям по их местонахождению список мусоровывозящих компаний, а также объем и стоимость их услуг. Прямо на портале, онлайн, можно будет заключить и оплатить договор.

Еще на сайте планируется открыть раздел, посвященный комментариям к действующему законодательству, а также содержащий инфографику на "мусорную" тему.

Заключение 100 %-ми жильцов договоров на вывоз мусора – один из важнейших шагов в борьбе со свалками в Подмосковье, считают административно-технические инспекторы.