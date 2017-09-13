Открылась новая детская площадка у китайской стены

Подробности Опубликовано: 13.09.2017 15:32 Автор: Наталья Борозна

Новая детская площадка открылась во дворе дома № 15 по пр. Боголюбова. На ней расположены как детские игровые элементы, так и уличные тренажеры.

В конце прошлой недели площадку уже заполнили родители с детишками, но затем ее вновь закрыли. Не успели родители пожаловаться на асфальтовое покрытие, как его поменяли на резиновое, с дорожной разметкой. У площадки будет новое светодиодное освещение. Размер ее огромный, достойный "китайской стены": 450 кв. м.

Для установки новой инфраструктуры понадобилось снести старый игровой городок 90-х годов и одни футбольные ворота (площадка заняла в том числе и половину бывшего футбольного поля).

Для мам, которым не хватает общения в декрете, и их малышей стало еще одним "тусовочным" местом больше. Потому что детские площадки имеются почти в каждом дворе Дубны (за исключением ИЧ), но по большей части они пустуют, а потому находиться там не всегда приятно, а зачастую даже и грустно, несмотря на новые и классные игровые элементы. В правобережной части города самые "густонаселенные" детские городки находятся: в сквере у ДК "Мир"(11 сентября вандалы повредили там карусель и скамейки), во дворе дома № 32 по ул. Станционная и у ТЦ "Орбита". Зимой наибольшая проходимость также - у площадки с "шаром" возле ТЦ "Терминалы" благодаря ели и залитой льдом горке.

Похоже, что благодаря новой площадке район Черная речка окончательно стал самым удобным для прогулок с детьми разных возрастов!

UPD: с начала года в Московской области открылось 82 новых игровых площадки, установленных по губернаторской программе.