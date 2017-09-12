В Госадмтехнадзоре огласили итоги спецоперации "Дачники"

Подробности Опубликовано: 12.09.2017 16:01 Автор: Кирилл Свояков

В Подмосковье насчитывается чуть меньше 12 000 садовых товариществ, в совокупности в них содержится около миллиона дачных, садовых и огородных участков.

В дополнение к этому, летом в более чем 660 000 официально зарегистрированных частных домовладений приезжают отдыхающие из столицы. Таким образом, в летнее время резко увеличивается число проживающих в регионе, и следить за благоустройством и чистотой приходится намного бдительнее.

"Операция "Дачники" - инструмент для борьбы с замусориванием территории СНТ и прилегающих земель, - пояснила руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева. - В рамках рейдов по садоводческим объединениям, инспекторский состав территориальных отделов Госадмтехнадзора проверяет как наличие навалов мусора, так и наличие факторов, способствующих их появлению, а также способов их устранения. Результат работы инспекторов - наведение порядка в подмосковных садоводствах. За 3 последних года почти в 2 раза уменьшилось количество выявляемых нарушений в состоянии прилегающих к СНТ территорий. В 4 раза увеличилось количество СНТ, установивших контейнерные площадки".

Таких успехов сотрунидки Госадмтехнадзора добились, проверив более 1 600 СНТ, в которых обнаружили 663 нарушения. По итогам рейдов было убрано 97 свалок и навалов мусора, вынесено 352 предупреждения и назначено 311 штрафов на общую сумму 5 миллионов рублей.

"Чистота и порядок напрямую зависят от наличия договора на вывоз мусора, - констатировала глава надзорного ведомства. - Там, где таких договоров нет, дачники всегда будут выносить мусор туда, куда законом запрещено, провоцируя рост стихийных свалок. К счастью ситуация в этом направлении постепенно выравнивается: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14% выросло количество заключенных договоров на вывоз мусора. Сейчас, в среднем по области, он составляет 93 %. Только в 8-ми из 1 630-ти проверенных СНТ обнаружено отсутствие договоров на вывоз мусора. Более чем в 13 муниципальных образованиях процент товариществ, заключивших такие договоры, превышает 90 %. А в 18 муниципалитетах этот показатель равен 100 %".