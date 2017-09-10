В Дубне появится 9 новых парковок

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Опубликовано: 10.09.2017 08:29
Автор: ОД

В Дубне нынешней осенью предполагается создать 9 муниципальных парковок на  190 мест. Первый такой 20-местный паркинг уже построен рядом с детским садом на ул. Курчатова. На парковках делается бетонное покрытие и бордюры.

По словам начальника управления ЖКХ и транспорта администрации города Дмитрия Шилина, места для новых парковок выбраны в соответствии с обращениями жителей города.

Строительство парковок финансируется из городского бюджета, а также путем субсидий министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

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