В Дубне появится 9 новых парковок

Подробности Опубликовано: 10.09.2017 08:29 Автор: ОД

В Дубне нынешней осенью предполагается создать 9 муниципальных парковок на 190 мест. Первый такой 20-местный паркинг уже построен рядом с детским садом на ул. Курчатова. На парковках делается бетонное покрытие и бордюры.

По словам начальника управления ЖКХ и транспорта администрации города Дмитрия Шилина, места для новых парковок выбраны в соответствии с обращениями жителей города.

Строительство парковок финансируется из городского бюджета, а также путем субсидий министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.