В Дубне появится 9 новых парковок
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- Опубликовано: 10.09.2017 08:29
- Автор: ОД
В Дубне нынешней осенью предполагается создать 9 муниципальных парковок на 190 мест. Первый такой 20-местный паркинг уже построен рядом с детским садом на ул. Курчатова. На парковках делается бетонное покрытие и бордюры.
По словам начальника управления ЖКХ и транспорта администрации города Дмитрия Шилина, места для новых парковок выбраны в соответствии с обращениями жителей города.
Строительство парковок финансируется из городского бюджета, а также путем субсидий министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.