Полтысячи дачников оштрафованы за сброс мусора

Подробности Опубликовано: 10.09.2017 08:52 Автор: Наталья Борозна

С конца мая силами Госадмтехнадзора проводилась спецоперация "Засада", призванная заставить дачников, по большей части – отдыхающих москвичей, выбрасывать мусор в отведенных для этого местах, а не скидывать его на обочину прямо из окна машины.

Результатами рейдов поделилась главный государственный административно-технический инспектор Подмосковья Татьяна Витушева на пресс-конференции в пресс-центре "Российской газеты".

"Для пресечения несанкционированного сброса мусора вдоль автомобильных дорог в местах, не предусмотренных для этой цели, нами проводится операция "Засада", - сказала она. - Начало её мы всегда приурочиваем к началу дачного сезона, так как основными источниками мусора являются дачники-москвичи. По статистике службы, более 80 % от общего числа задержанных автомобилистов – жители столицы".

Засады устраиваются в основном у дорог, расположенных на выездах из садовых товариществ, где "традиционно" и сбрасывают мусор нарушители чистоты и порядка. В этом году таких оказалось 520 человек, 221 из которых шел пешком, а из 279 задержанных автомобилистов 257 владели личным транспортом, прочие же мусорили на транспорте различных юрлиц.

Все правонарушители оказались фигурантами административных дел. Общая сумма назначенных штрафов составила около 3,5 миллионов рублей.