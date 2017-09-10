Осталось ликвидировать 68 свалок по обращениям

Подробности Опубликовано: 10.09.2017 08:27 Автор: Кирилл Свояков

Общероссийский народный фронт сообщает, что в адрес проекта фонда "Генеральная уборка" поступили 440 обращений от жителей с сообщением о несанкционированных свалках (интерактивная карта ОНФ находится здесь).

Объединившись, сотрудники областного минэкологии, Госадмтехнадзора и Комитета лесного хозяйства добились устранения 291 свалки. Остальные 68 навалов находятся в процессе ликвидации. Об этом было объявлено на селекторном совещании с представителями муниципалитетов и активистами ОНФ под председательством первого замминистра экологии и природопользования Московской области Павла Кириллова.

А в пресс-центре "Российской Газеты" главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева более подробно рассказала о том, как ее ведомство боролось с несанкционированным мусором: "По указанию Губернатора Московской области Андрея Воробьева, в августе на борьбу со свалками и навалами мусора Госадмтехнадзор мобилизовал весь инспекторский состав, - сказала она. - Только за этот месяц инспекторами привлечено к ответственности свыше 750 человек. Нарушителям вынесено более 400 предупреждений и назначено более 300 штрафов на общую сумму 15,5 миллионов рублей. Особые усилия были сосредоточены на территориях 23 муниципалитетов с наиболее высокой концентрацией садоводческих товариществ и дачников".

Чуть больше половины несанкционированного скопления мусора зафиксировано на муниципальных землях, на сельхозземлях располагалось 17 % навалов, а на землях лесного фонда – 9,8 %. Разрастались свалки и на частных территориях, а также на объектах дорожной инфраструктуры.

Всего инспекторы адмтехнадзора обнаружили 5 442 скопления отходов различной площади и объема:

- 578 свалок (размером более 30 кубометров каждая),

- 3 814 очаговых навалов мусора (объемом от 1 до 30 "куба"),

- 1 050 навалов мусора (до кубометра).

Большое содействие в рейдах инспекторам оказали малая авиация и плавсредства МЧС. Витушева оценила их роль в выявлении свалок: "В труднодоступных местах с их помощью нами были осмотрены 20 муниципальных образований. По итогам облетов были определены координаты выявленных свалок и установлены хозяйствующие субъекты – владельцы территории. По результатам принятых мер уже вывезено свыше 200 кубометров отходов. С помощью осмотра территории с борта катеров выявлено и ликвидировано 135 навалов мусора".

В частном секторе бдели за чистотой внештатные инспекторы Госадмтехнадзора. половина всех актов, составленных ими, посвящена мусорной теме.

Инспекторский же состав Госадмтехнадзора в количестве около 100 человек ежедневно поддержал рейды "#свиньЯ?". Данные проверки проводятся комитетом лесного хозяйства Подмосковья при участии активистов ОНФ, полиции, муниципалитетов, СМИ и общественных лесных инспекторов.

"На текущий момент проведена 531 операция, в ходе которой задержано 102 транспортных средства, - констатировала главный административно-технический инспектор региона. - Привлечен к ответственности 201 нарушитель. Сумма наложенных штрафов составила 742 000 рублей. В ходе рейдов предотвращен сброс более 80 кубометров бытовых отходов".