Почти скоро согреемся

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Опубликовано: 08.09.2017 16:21
Автор: Кирилл Свояков

Жилищно-коммунальный комплекс Московской области готов к отопительному сезону уже на 95 %. А к середине сентября объявлена готовность номер один и запланированы пробные топки.

По словам зампреда правительства Московской области Дмитрия Пестова, в начале сентября объекты ЖКХ Подмосковья приготовились к осенне-зимнему периоду на 95 %, притом, что план на это время составлял 90 %.

Конкретнее: к промозглому времени года в регионе нужно проверить порядка 54 000 многоквартирных домов, более 2 500 котельных, 10 600 километров теплосетей, 16 000 километров водопроводных сетей, 12 000 километров канализационных сетей, 638 канализационных насосных станций.

Практически по всем этим пунктам в области подготовительные мероприятия опережают график: теплосети и котельные готовы на 94 %, водозаборные узлы и канализационные сети – на 93 %. Жидкого топлива запасено уже 98 % от общего количества.

"Мероприятия, которые должны быть выполнены  для подготовки региона к зиме, прописаны в Постановлении Правительства Московской области "О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2017/2018 годов". Согласно данному Постановлению, к 15 сентября должна быть обеспечена полная готовность объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону. А с 15 сентября и до начала отопительного периода на всех котельных должны быть проведены пробные топки", –  объяснил Дмитрий Пестов.

Поскольку люди не устают задавать один и тот же вопрос из года в год, напишем на него один и тот же неизменный ответ: отопление обычно дают, если среднесуточная температура воздуха не превышает 8 градусов в течение пяти дней. Раньше тепло могут дать, только если губернатор или глава муниципалитета дополнительно по своей инициативе сжалятся над людьми.

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