Вода из крана становится лучше

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Опубликовано: 25.08.2017 13:50
Автор: Кирилл Свояков

В Павловском Посаде и Коломне введены в эксплуатацию 2 модернизированных водозаборных узла, которые обслуживают 17 000 человек. Всего же в рамках губернаторской программы "Чистая вода" в 2017 году уже построено и модернизировано 13 подобных объектов.

Модернизация водозаборных узлов заключается в замене оборудования на более современное. После ремонта у ВЗУ повышается производительность, а также улучшается до нормативных требований качество поставляемой воды, в особенности, по части удаления лишнего железа из водопроводной воды.

На достигнутом правительство области останавливаться не собирается: как сообщил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов, до конца года необходимо будет построить или реконструировать не менее 100 объектов водоснабжения. Ведь не во всем Подмосковье, к сожалению, вода из крана "дотягивает" до норматива.

"Основной объем работ по вводу новых и модернизированных ВЗУ запланирован на конец года", - рассказал чиновник.

В 2014 – 2016 годах на территории области уже проводились работы по 112 водозаборным узлам, а также была модернизирована Восточная система водоснабжения. В результате улучшилось качество воды более чем у 800 000 жителей области, а обеспеченность подмосквичей водой нормативного качества из централизованных источников в среднем возросла с 83 % до 91,5 %.

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