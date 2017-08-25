Нашли сначала волонтеров, а потом - нарушителей

Подробности Опубликовано: 25.08.2017 13:32 Автор: Наталья Борозна

Мобильная группа в среду 23 августа в 8 утра, созданная для проведения антимусорных рейдов на территории Дубны, в пятый раз отправилась инспектировать места отдыха горожан. Оказалось, что главной городской помойкой отдыхающие "назначили"… озеро Лебяжье! Еще выяснилось, что строительный мусор было "удобно" сбрасывать в Козлаках... пока не пришли инспектора.

Цель рейдов, напомним, - профилактика правонарушений по сбросу мусора вне отведенных для этой цели мест на территории Московской области по проекту губернатора А. Ю. Воробьева "Чистое Подмосковье".

Как и прежде, в рейде приняли участие сотрудники администрации города, инспектор адмтехнадзора, "молодогвардейцы" и журналисты.

Группа осмотрела берега канала им. Москвы и побережье озера Лебяжье. В этих местах было обнаружено "рекордное" количество стихийных свалок: целых 16, и это не считая кое-где разбросанного по кустам мусора.

С гражданами, находившимися в зоне отдыха – это были, в основном, рыбаки – провели профилактические беседы. Но установить среди них правонарушителей не удалось.

Вдруг участники рейда всё же увидели гражданина, который нес пакеты с мусором и… пытался сбросить их в самый большой навал мусора, площадью около 10 кв. м. Как ни странно, выяснилось, что это не нарушитель, а, наоборот, блюститель чистоты и порядка. Им оказался дубненский врач А. А. Шуравин. Он вместе с своими товарищами, в числе которых – атаман Талдомского хуторского казачьего общества А. Яковлев, И. Мочалов, Е. Антипанов, Д. Швецов и Н. Мыскина с 4-х летним сыном Артемием, в свободное от работы время наводят порядок среди оставленного отдыхающими мусора, складывая его в одну кучу с тем, чтобы потом сообщить об этом организациям, занимающихся сбором и вывозом твердых бытовых отходов.

Волонтеры чистоты и порядка также фотографируют отдыхающих, а после того, как те уедут, - делают снимки помойки, оставшейся после отдыха.

Вот, например, сравните фотографии одной и той же местности:

во время "пиршества"…

…сразу после

…и после приборки добровольцами.

Думаем, что такие снимки в комментариях не нуждаются, потому что приличных слов для этих людей все равно нет).

А что касается оскорблений, то в окрестностях озера Лебяжье волонтеры П. Лобанов, К. Шадрин, И. Рафиков установили таблички с текстами, полными сарказма: "Бросайте мусор прямо здесь! Тут все равно грязно! Засрём природу вместе! При поддержке общества тяжелобольных "До урны не донесут", "Бросил мусор - не забудь хрюкнуть!"

Именно в тех местах, где таблички есть, мусор не оставляют. Видимо, они выполняют для "свиней" роль зеркала, и те предпочитают наносить ущерб природе где-нибудь подальше.

UPD. 24 августа, во время шестого рейда, мобильная комиссия посетила ул. Козлаки, находящуюся на неприметном с виду лесном участке, примыкающем к Новому шоссе.

Управление ЖКХ и транспорта администрации Дубны в течение трех суток вело наблюдение за этим участком. Через три дня появился нарушитель – грузовой автомобиль, принадлежащий "Управлению инженерных работ 701", который сбросил мусор из кузова в лес. Этот факт зафиксировали сотрудники администрации и инспектора Госадмтехнадзора. Они приняли от сотрудника компании объяснение и составили протокол. Руководство компании было вызвано в дубненский отдел адмтехнадзора. Рабочие-нарушители самостоятельно очистили лес от своих навалов. Организацию ее работников, пойманных с поличным, ожидают штрафные санкции.

Напомним, что в целом по области патовая ситуация с выбросом мусора, в особенности строительного, сложилась после закрытия этим летом Балашихинского, Каширского и других полигонов ТКО. Мусор стало практически некуда сбрасывать.

По материалам пресс-службы администрации г. Дубны