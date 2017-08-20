Колодцы на дачах станут легальнее

Подробности Опубликовано: 20.08.2017 12:53 Автор: Кирилл Свояков

Расходы СНТ на добычу подземных вод станут в пять раз меньше – такие разъяснения дало областное министерство экологии и природопользования по поводу недавно принятого закона о садоводстве и огородничестве.

29 июля этого года был принят федеральный закон № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Вступает в силу он не сейчас, а только в начале 2019 года.

Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган пояснил, что для дачников новый закон уменьшит стоимость выполнения работ по добыче подземных вод и упростит процедуру получения лицензии. Так, с 1 января 2019 года для лицензии будут больше не нужны данные о финансовых возможностях товарищества, перечень технических средств и квалифицированных специалистов. Также проект не нужно будет отдавать на геологическое изучение, не потребуется отчет по оценке запасов подземных вод, проект водозабора с согласованиями и экспертизами. Но при этом лицензию на пользование недрами с целью добычи подземных вод садовым и огородным товариществам все-таки необходимо будет получить в срок до 1 января 2020 года.

Статистика гласит, что каждый день в Подмосковье добывается около 2 млн. 320 тыс. кубометров метров подземных вод. Официально в регионе насчитывается 12 000 скважин, по неофициальным же прикидкам их число доходит до 20 000. Лицензии получены на деятельность порядка 4 000 скважин. Новый закон призван помочь легализовать использование подземных вод на садовых участках.