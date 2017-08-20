На следующей неделе будут ставить пролеты моста

Подробности Опубликовано: 20.08.2017 13:30 Автор: Кирилл Свояков

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщило, что работы по возведению дубненского моста через Волгу перешли на следующий этап.

Инспекцию строительства сделал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

"Строительство моста вышло на новый уровень – на объект началась поставка металлоконструкций пролетного строения, - рассказал чиновник. - На правом берегу находятся 700 тонн и на левом – 170 тонн. В течение августа ожидается поставка еще 1,5 тысяч тонн металлоконструкций. На правом берегу уже началась укрупнительная сборка металлоконструкций пролетного строения".

Работы по строительству моста по-прежнему планируется завершить в 2019 году.

Полностью готовы к нынешнему моменту 3 опоры из 17-ти. Продолжается перенос коммуникаций на перекрестке проспекта Боголюбова и улицы Вернова. На объекте трудятся 276 специалистов и свыше 50 единиц техники.

После строительства моста на перекрестке Боголюбова - Вернова по-прежнему будет организовано кольцевое движение, но уже с тремя полосами движения. Мост пойдет на снижение после пересечения с железной дорогой, в концах его проектом предусмотрено четыре съезда, а также тротуары, пешеходные переходы, автобусные остановки с павильонами и остановочными площадками.