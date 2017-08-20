На следующей неделе будут ставить пролеты моста

Подробности
Опубликовано: 20.08.2017 13:30
Автор: Кирилл Свояков
Пролет моста "в разрезе"

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщило, что работы по возведению дубненского моста через Волгу перешли на следующий этап.

 

Инспекцию строительства сделал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

"Строительство моста вышло на новый уровень – на объект началась поставка металлоконструкций пролетного строения, - рассказал чиновник. - На правом берегу находятся 700 тонн и на левом – 170 тонн. В течение августа ожидается поставка еще 1,5 тысяч тонн металлоконструкций. На правом берегу уже началась укрупнительная сборка металлоконструкций пролетного строения".

Работы по строительству моста по-прежнему планируется завершить в 2019 году.

Полностью готовы к нынешнему моменту 3 опоры из 17-ти. Продолжается перенос коммуникаций на перекрестке проспекта Боголюбова и улицы Вернова. На объекте трудятся 276 специалистов и свыше 50 единиц техники.

После строительства моста на перекрестке Боголюбова - Вернова по-прежнему будет организовано кольцевое движение, но уже с тремя полосами движения. Мост пойдет на снижение после пересечения с железной дорогой, в концах его проектом предусмотрено четыре съезда, а также тротуары, пешеходные переходы, автобусные остановки с павильонами и остановочными площадками.

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Реклама

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

Новости бизнеса

Московский регион пользуется приложением Госуслуг …

Специалисты проанализировали статистику мобильного приложени...

Спонсора публикации узнают все

Социальная сеть Instagram создала отметку о спонсоре публика...

2,8% составил около уровень инфляции в нижегородск…

Согласно информации, по отношению к декабрю прошло...

Apple презентовала новые эмодзи

Они будут доступны до конца текущего года после обновле...

В начале лета автомобильный рынок на Украине проде…

Начало сезона отпусков не охладило пыл украинских клиен...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться