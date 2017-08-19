Помощь по вопросам ЖКХ придет через единое окно

Подробности Опубликовано: 19.08.2017 08:33 Автор: Кирилл Свояков

​Новое подразделение межмуниципальной единой диспетчерской службы ЖКХ "Восток" было открыто 18 августа в Электростали. В торжественной церемонии принял участие заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

​Сейчас ЕДС ЖКХ "Восток" обслуживает не только более 90 % жилого фонда Электростали, но и охватывает весь городской округ Павловский Посад, частично – Ногинский и Орехово-Зуевский муниципальные районы. В дальнейшем служба планирует расширяться.

​"ЕДС ЖКХ создаются в первую очередь для удобства жителей, которые теперь получают помощь по всем жилищно-коммунальным вопросам через "единое окно", - поделился подробностями Дмитрий Пестов. - Среди плюсов ЕДС – круглосуточный режим работы и контроль исполнения заявок. Особое внимание уделяется обратной связи – каждый вечер специалисты ЕДС обзванивают жителей, подававших заявки, и уточняют качество выполненных работ. Кроме того, в ближайшем будущем клиенты ЕДС смогут поставить оценку коммунальным службам, исполнившим заявку, посредством «Личного кабинета» на сайте службы. Таким образом, ни одно обращение жителей не останется без контроля".

​Обратившись в службу, жители могут получить консультации, например, по следующим вопросам:

- аварии на инженерных сетях,

- содержание систем наружного освещения,

- эксплуатация газового оборудования и приборов учета

- и многое другое.

​ Концепция ЕДС по вопросам ЖКХ была разработана по поручению губернатора Московской области. До конца следующего года ЕДС ЖКХ будут сформированы в самых населенных городах Подмосковья.