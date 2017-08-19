За засорение пляжа – реально получить штраф

Подробности Опубликовано: 19.08.2017 07:35 Автор: Наталья Борозна

17 августа в Дубне состоялся очередной рейд городской мобильной группы, созданной по проекту губернатора Московской области А. Ю. Воробьева "Чистое Подмосковье" и призванной препятствовать замусориванию города.

В составе группы наукоград объезжали сотрудники администрации Дубны – заместитель начальника Управления по ЖКХ и транспорту Н. А. Тимошенко, главный эксперт отдела по работе с СМИ и общественными организациями В. В. Романцов, инспектор Госадмтехнадзора – главный специалист ТО 1 А. В. Горюнов, представители дубненского отделения "Молодой Гвардии" "Единой России", журналисты.

Ревизии подверглись места наиболее частого несанкционированного сброса мусора, такие как выезд с пляжа Иваньковского водохранилища в районе Северного переулка.

Во время рейда нарушители не были обнаружены. Отдыхающие на входе и выходе из зоны отдыха прослушали профилактическую беседу.

Следующим пунктом осмотра стала необорудованная зона отдыха на левом берегу Волги в районе водозабора, где была выявлена стихийная свалка мусора. Рядом со свалкой находились отдыхающие, в частности, играли дети и домашние животные. Участники рейда провели с отдыхающими разъяснительную работу. При помощи Центра хозяйственного обслуживания администрации города свалка была убрана через несколько часов.

Следующий рейд прошел 18 августа. 20 августа состоится еще один. Рейды проводятся по вечерам с 18 до 20 часов в зонах, примыкающих к традиционным зонам отдыха у рек и озер Дубны. В рейдах принимает участие глава города Дубны В. Б. Мухин.

По материалам пресс-службы администрации Дубны