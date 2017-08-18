Должникам канала им. Москвы отключат электричество

Подробности Опубликовано: 18.08.2017 13:36 Автор: Кирилл Свояков

Руководство ФГБУ "Канала имени Москвы" провело ревизию своего энергетического комплекса, в результате чего в расчетах потребителей электроэнергии, производимой на гидроузлах Московского бассейна, обнаружились серьезные нарушения. Абоненты задолжали Каналу более 70 млн руб. При этом долг в 60 млн руб. принадлежит жителям Дмитровского и Талдомского районов Московской области.

Управляющие компании уже начали отрезать должников от электроэнергии, первое отключение прошло 8 августа. Дмитровские электросети ФГБУ "Канал имени Москвы" оставили без света три дома в частном секторе Яхромы, на Садовой и Вокзальной улицах.

16 августа в Икше управляющая организация ООО "УК ЖКХ" собиралась перестать снабжать электричеством несколько квартир в жилых домах № 9 и 10 по улице Инженерная и № 2 и 8 по ул. Водников.

"Мы вынуждены пойти на такие крайние меры, - объявил руководитель Канала имени Москвы Герман Елянюшкин. - «Канал имени Москвы» неоднократно информировал своих абонентов об имеющейся задолженности, но оплата за потребленную электроэнергию так и не поступила".

Злостные неплательщики, хитростью экономившие на электричестве миллионы рублей, проживают как в многоквартирных, так и в частных домах поселка Карманово Талдомского района, а также в Яхроме, Икше и Деденево Дмитровского района. У некоторых из них долг тянется с 2005 года. Есть среди должников и такие абоненты, которые ни разу не оплачивали услуги, не передавали данные приборов учета и не допускали специалистов для контрольного снятия показаний.

Однако не только старым, но и новым должникам отключают свет. Такие меры ведомство вынуждено применять к тем, кто не платит, начиная с февраля 2017 года, поскольку, например, в одной только Яхроме при выставленных с начала года счетах на 11 млн руб. было оплачено менее 7,5 млн руб.

Отключение электричества проводятся в рамках закона: граждане, имеющие задолженность, оповещаются о планируемом отключении заказным письмом или письменным уведомлением. Абонент может заплатить по счетам в течение 20 дней после получения первого уведомления и 10 дней – после второго.

Вырабатываемая семью гидроэлектростанциями Канала электроэнергия в основном идет на нужды самих гидротехнических сооружений и и других объектов Канала. Присоединенные к электросетям жилые дома получают только 10 % электроэнергии от Иваньковской, Сходненской, Карамышевской, Перервинской, Пироговской, Новотверецкой и Новоцнинской ГЭС, которые вместе дают 150-200 млн кВт энергии в год.

Когда-то в населенных пунктах Яхрома, Икша, Деденево и Карманово в большинстве домов жили работники Канала, без проблем платившие за свет.

"В середине 1990-х гг. эти здания были переданы на баланс муниципалитетов, после чего изменилась форма оплаты за электроэнергию. Оттуда же идет и проблема долга. До недавнего времени ее решением, по сути, никто не занимался. Теперь эта работа находится на постоянном контроле. Но она не подменяет обязанности самих потребителей вовремя оплачивать выставленные счета. Борьба с неплательщиками будет продолжена. В августе также запланированы отключения должников, проживающих в многоквартирных домах поселка Деденево", – рассказал Герман Елянюшкин.

Для справки. ФГБУ "Канал имени Москвы" является крупнейшим воднотранспортным и водохозяйственным комплексом, выполняет функции органа государственного управления на внутренних водных путях в 12 субъектах Российской Федерации Центрального региона России. Объекты предприятия включают более 240 гидротехнических сооружений и 3842 км водных путей.