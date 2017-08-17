В Подмосковье расчищена половина бурелома вдоль ЛЭП

Подробности Опубликовано: 17.08.2017 13:37 Автор: Наталья Борозна

С начала 2017 года в Московской области две основные энергетические организации - ПАО "МОЭСК" и АО "Мособлэнерго" - расчистили от древесно-кустарниковой растительности порядка 1 500 гектаров просек вдоль трасс линий электропередачи.

Работы ведутся по графику. Всего в этом году в области нуждаются в расчистке 3 200 гектаров просек вдоль ЛЭП.

Кроме того, почти 900 километров линий электропередач из приблизительно 1 400 запланированных были введены в эксплуатацию в Московской области с начала 2017 года.

Падению деревьев на линии электропередач способствовала в этому году погода в первой половине лета. Зимой же такая опасность возникает из-за оттепелей и обильных снегопадов. Чтобы таких технологических нарушений не случилось, работники энергослужб делают чистку просек, на которых стоят опоры ЛЭП. Помимо этого, трава под линиями электропередач, особенно находящихся в лесу, имеет все шансы загореться во время природных пожаров, а это также приводит к перебоям в электроснабжении.

Напомним, кстати, правила поведения вблизи опор ЛЭП. Оказавшись поблизости, не нужно стремиться сделать опасное для жизни селфи, подходить ближе и тем более забираться наверх. Недавно, 4 августа, в Чехове возле деревни Дубна, на высоте 18 метров на опоре линии электропередачи от разряда электрического тока в 35 000 вольт погиб подросток 16 лет. Невзирая на предупреждающие знаки, он поднялся на опору. Желание сфотографироваться привело к гибели.

"Необходимо помнить и рассказать своим детям, что высоковольтное напряжение пробивает по воздуху и способно нанести удар за несколько метров, даже если не прикасаться непосредственно до токоведущих частей", - предупреждает министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

Кроме того, недопустимо вблизи энергообъектов поливать растения, садить или рубить деревья, устраивать спортивные и игровые площадки, запускать змеев. Нельзя набрасывать на провода и приставлять к опорам ЛЭП предметы, взбираться на них вверх. Поблизости кабельных или воздушных линий запрещается удить рыбу, разводить костры и устанавливать палатки.