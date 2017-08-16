Полигоны ТКО Подмосковья будут изучены с воздуха и из космоса

Подробности Опубликовано: 16.08.2017 15:45 Автор: Кирилл Свояков

Аэрофотосъемку, а также съемку из космоса всех объектов размещения отходов в Московской области заказало министерство экологии и природопользования Московской области. Работы проведет ООО "ГЕОИНФОРМ+" в срок до 22 сентября.

Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, сфотографировать необходимо 40 полигонов твердых коммунальных отходов – в их числе и действующие, и закрытые, даже закрытые давно.

Благодаря съемке ведомство получит актуальную информацию о состоянии объектов и степени их неблагоприятного воздействия на окружающую среду. Чиновники рассчитывают получить сведения о фактических границах объектов, их наполненности и возможности дальнейшего размещения отходов либо перспектив рекультивации.

Вдобавок, по результатам снимков специалисты изучат особенности рельефа местности в радиусе 3 км от каждого полигона и оценят риски возможного распространения загрязняющих веществ.