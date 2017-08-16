Антимусорные рейды охватили всё Подмосковье

Подробности Опубликовано: 16.08.2017 14:39 Автор: Кирилл Свояков

Настоящий тренд нынешнего лета в Московской области – борьба с мусором. С июня закрывается всё больше крупных полигонов и начинают разрабатываться проекты по их рекультивации, с августа организуются ежедневные рейды различных ведомств в разных районах и на трассах Подмосковья.

16 августа рейд против сброса мусора вне отведенных и необорудованных для этой цели мест прошел в Дубне. Мероприятие было проведено мобильной группой, созданной специально для этих целей по проекту Губернатора Московской области А. Ю. Воробьева "Чистое Подмосковье".

В состав группы вошли сотрудники администрации города, молодогвардейцы "Единой России" и журналисты Дубненского информагенства.

Участники рейда проехались по улицам Юркино, Дружбы, Университетской, Станционной, Ратмино, Мичурина и Курчатова, осматривая остановки общественного транспорта, зоны отдыха, а также отдаленные территории промзоны и СНТ.

Они пришли к заключению, что местами плохо убрана обочина дороги. Остановки же общественного транспорта, территории вокруг складов и промышленных объектов оказались чистыми. Была выявлена одна площадка площадью 2 кв. м близ реки, куда отдыхающие сбрасывают пакеты с отходами. Выявлен пал бытового мусора на одном из участков садового товарищества. Хозяин участка получил предупреждение.

17, 18 и 20 августа с 18 до 22 ч. в наукограде пройдут новые рейды. В них примут участие, помимо упомянутых выше лиц, еще инспекторы Госадмтехнадзора и сотрудники ОМВД. Будут ловить нарушителей в местах, примыкающих к традиционным зонам отдыха на реках и озерах Дубны.

Буквально в течение прошедших недели – полутора в области было проведено еще несколько рейдов. В том числе боролись со строительными компаниями – нарушителями природоохранного законодательства. Расскажем подробнее и о них.

Так, был проведен подобный совместный рейд регионального минэкологии с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) по нелегальным свалкам Солнечногорского района, который находится в «красной зоне» по количеству мусора и темпам избавления от свалок. Чиновники с активистами проконтролировали процесс ликвидации незаконных навалов мусора у деревень Смирновка, Клушино и Соколово. На первой свалке отходы размещались в промышленных масштабах, и ущерб природе составил около 25 млн рублей, было заведено уголовное дело. До конца лета она будет устранена.

Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган заключил, что практика выездных рейдов имеет высокую эффективность, ведь на интерактивной карте Общероссийского народного фронта ликвидировано уже 202 незаконные свалки из 381-й в рамках проекта "Генеральная уборка" в Подмосковье.

Также на днях областные инспекторы эконадзора задержали и оштрафовали несколько грузовиков со строительным мусором в разных районах региона – 10 "КамАЗов", 2 бульдозера с мусором и грунтами были арестованы в ходе рейда в районе 38 километра Новорижского шоссе и деревни Юрьева в городском округе Истра. Незаконный навал был сделан на землях сельхозназначения площадью в 2 гектара, и ущерб окружающей среде нанесен на 15 миллионов рублей. По факту начато административное расследование.

Около деревни Болтино в Мытищах и у села Никитское в Домодедово эконадзор вместе с полицией остановили образование двух нелегальных свалок строительных отходов. Участники рейда изъяли в Болтино бульдозер, экскаватор и два "КамАЗа": у рабочих не оказалось разрешительной документации на работы по выравниванию территории, которые они производили. Строители нарушили 5 гектаров земель, складывая туда грунты со строительным мусором объемом примерно 200 кубометров.

На отработанном карьере в Никитском, где ранее добывали известковый камень, водители трактора, гусеничного бульдозера и двух самосвалов складывали битый кирпич, обломки бетонных плит и части металлоконструкций. Рабочие также не предъявили документы на груз.

По итогам проверок ведутся административные расследования. Для подсчета убытков, нанесенных природе, будут проведены маркшейдерские исследования.

В ходе недавнего рейда в Орехово-Зуевском районе инспекторы минэкологии остановили незаконную сортировку и сжигание строительных и коммунальных отходов неподалеку от Малодубенского шоссе. Там строительную технику, участвовавшую в нарушениях, отправили на штрафстоянку, установили название фирмы, организовавшей процесс, и завели административное дело.

По материалам министерства экологии и природопользования Московской области и администрации г. Дубны